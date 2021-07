Weil den Spielern von World of Warcraft ein Cinematic nicht passte, suchten sie nach einer besseren Version. Ein YouTuber hat das kurzerhand selbst erledigt.

Das Sanktum der Herrschaft gilt mal wieder als sehr guter Raid in World of Warcraft und als das Herzstück von Patch 9.1. Doch es gab auch Kritik an einer wichtigen Zwischensequenz, in der Garrosh Höllschrei einen kurzen Auftritt hatte. Das stieß einigen Fans so bitter auf, dass die kurzerhand ein „Remaster“ der Szene gebaut haben.

Um welche Szene geht’s? Nach dem Kampf gegen Dormazain, der die Seele von Garrosh quält, kommt es zu einer kleinen Zwischensequenz. Garrosh befreit sich, ergreift das Schwert von Dormazain und erklärt, dass er stolz auf alles ist, was er getan hat und das genau so noch einmal tun würde. Dann stürzt er sich auf Dormazain und zerschmettert ihn und sich selbst mit einer finalen Attacke.

Schaut euch das originale Garrosh-Video hier an:

All das ist in „Ingame-Grafik“ dargestellt. Dadurch wirken vor allem die Mund-Bewegungen der Charaktere etwas albern und stören die Dramatik der Szene ein wenig.

So ist das Remaster: Der YouTuber Maditdrakes bezeichnet das Garrosh-Cinematic als „eine der besten Ingame-Cutscenes von Shadowlands“ und war der Ansicht, dass es ein eigenes Cinematic verdiene – also hat er kurzerhand selbst eines erstellt. Das Ergebnis ist grundsätzlich die gleiche Sequenz, die wir bereits kennen – nur eben deutlich sauberer. Schaut am besten selbst:

Warum sah die Original-Szene so aus? Viele Spieler haben die kleine Cutscene im Sanktum der Herrschaft mit Garrosh kritisiert. Zwar sei es cool, dem Charakter so ein letztes, kleines Highlight zu spendieren, doch die Zwischensequenz besteht eben nur aus Ingame-Grafik und Animationen, während das Finale bei Sylvanas deutlich aufwändiger entwickelt wurde.

Der Grund dafür ist, dass die Zwischensequenz mit Garrosh von einem einzigen Entwickler erstellt wurde, der auf die Ingame-Ressourcen zurückgreifen musste. Die Sylvanas-Cutscene hingegen wird von einem großen Team entwickelt, das eine „Film-Pipeline auf Hollywood-Niveau“ habe. Das zumindest erklärte der für das Garrosh-Video verantwortliche Entwickler auf Twitter.

Letztendlich wissen wir natürlich nicht, wie viel Zeit den Entwicklern für solche Szenen zur Verfügung steht oder ob es sich dabei um eine “Herzensangelegenheit” handelt, so eine Szene überhaupt in das Spiel zu bringen. Klar ist aber, dass gerade das Garrosh-Cinematic vielen Spielern sehr wichtig war.

Was haltet ihr von der verbesserten Version des YouTubers? Eine coole Sache und hätte es so von vornherein aussehen sollen? Oder ist das Original doch besser?