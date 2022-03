WoW: So schließt ihr die Weltquest „Einmal aufwischen bitte“ ab

Was bringen Weltquests in Zereth Mortis? Weltquests sind eine der primären Quellen, um Ruf bei der neuen Fraktion der Erleuchteten zu sammeln. Ruf ist besonders für Handwerker notwendig, die ihr zweites Legendary selbst bauen oder damit Gold verdienen möchten. Zwar gibt es Ruf auch über wöchentliche Quests und eine kleine Menge auch für das Töten von seltenen Feinden, doch der Löwenanteil kommt – wie gewohnt – über das wiederholte Abschließen von Weltquests.

Der „Fehlerhafter Konstrukteur“ wartet stattdessen ganz oben an der Spitze des Hügels auf einem Podest auf Euch. Es lohnt sich also, sich direkt zum Start der Quest bereits die Rampe aufwärts zu arbeiten, um dann den Konstrukteur direkt ausschalten zu können.

Das Fiese: Er wird zwar auf der Karte angezeigt, doch ist die Markierung irreführend. Es sieht nämlich so aus, als würde sich der Konstrukteur in der Höhle befinden, die auch auf der Karte zu sehen ist – das ist aber nicht der Fall.

Was ist das Schwierige an der Quest? Grundsätzlich ist die Weltquest recht simpel, denn ihr müsst einfach nur die verschiedenen Automa im Gebiet direkt westlich von der Huld des Pilgers („Pilgrim’s Grace“) ausschalten. Ihr könnt dabei auch bereits verstorbene Automa untersuchen, das gibt ebenfalls einige Prozente für den Questfortschritt.

In Zereth Mortis warten jede Menge neue Inhalte in World of Warcraft, darunter auch noch Weltquests. Doch wie üblich, sind die Weltquests nicht immer ganz selbsterklärend und manchmal kann man minutenlang nach der Lösung suchen, die eigentlich auf der Karte markiert wird, dann aber doch ganz anderes abläuft.

Insert

You are going to send email to