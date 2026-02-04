WoW kündigt arge Verluste an: Nicht alle werden die Weltenseelen-Saga überleben

Die großen Charaktere in World of Warcraft sind nicht sicher vor dem Tod. Die WoW-Chefs sagen: Viele werden nicht durchkommen.

So richtig Sorgen muss man sich um die großen Helden von World of Warcraft nur selten machen. Charaktere wie Sylvanas, Anduin oder Thrall haben eine fast schon komödiantische „Plot-Armor“, sprich: Sie können nicht sterben, weil sie für die Geschichte zu wichtig sind. Egal in welcher Notlage sie sind, irgendwie überleben sie jedes Problem.

Doch das wird in der Weltenseelen-Saga nicht so bleiben. Denn Maria Hamilton vom WoW-Team sagte: Es wird Tod geben. Sehr viel davon.

Was wurde gesagt? In einem Interview mit dem Magazin PC Gamer sprach Maria Hamilton über die Verluste, die es noch in der Weltenseelen-Saga geben wird – also im Verlaufe von „Midnight“ und „The Last Titan“. Sie meinte:

Es werden wichtige Charaktere die Trilogie nicht erleben. Ich befürchte, es wird eine Menge Tod geben. Das sind harte Entscheidungen. Wir haben Diskussionen darüber, wie etwa ‘Ist jetzt die richtige Zeit? Was machen wir, wenn die Person gegangen ist?’

Heißt tot denn wirklich tot? Gerade in World of Warcraft wird der Tod von der Community oft ein wenig belächelt. Denn schon in der Vergangenheit war klar, dass ein Tod nicht immer wirklich das Ende bedeutet – besonders die Schattenlande haben dort einige Sorgen drastisch abgeschwächt. Auch zum Beginn von The War Within schien es, als wäre Khadgar gestorben, der dann doch wieder (mehr oder weniger) munter zurückkehrte.

Wer ist gefährdet? Hier geht es natürlich in den Bereich der Spekulation, denn zuverlässige Informationen gibt es noch nicht. Gefährdet dürften auf jeden Fall die drei Windläufer-Schwestern sein, allen voran Alleria – sie spielt im ersten Teil von Midnight eine große Rolle. Auch Turalyon könnte durch die zunehmende Lichtverblendung in Gefahr sein.

Wen es am Ende wirklich erwischt und wie permanent der Tod dieses Mal ist, bleibt natürlich abzuwarten. Habt ihr einen Fan-Liebling, der auf keinen Fall sterben darf? Oder kennt ihr den einen oder anderen Charakter, der gerne langsam mal abdanken dürfte?

Falls euch mehr zur Story von World of Warcraft interessiert, könnt ihr das in unserer großen Story-Zusammenfassung zu WoW lesen.