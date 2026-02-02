WoW: Dämonenjäger gerettet? Mega-Buffs für die neue Spezialisierung

WoW: Dämonenjäger gerettet? Mega-Buffs für die neue Spezialisierung

Der Verschlinger-Dämonenjäger in World of Warcraft hat dicke Buffs bekommen. Ist jetzt endlich alles gut?

Ein neuer Patch in World of Warcraft hat die Balance wieder ordentlich verändert – allerdings vornehmlich für eine Spezialisierung. Ausgerechnet das Highlight von Patch 12.0, der Verschlinger-Dämonenjäger, war einfach viel zu schwach und langweilig. Zumindest ein paar Probleme konnten jetzt behoben werden.

WoW Midnight zeigt Gameplay – Alle neuen Features
Was war das Problem am Verschlinger? Der Verschlinger, die neue Spezialisierung des Dämonenjägers, wurde als viel zu schwach angesehen. In Dungeons konnten sie kaum mithalten und wurden häufig sogar von Tanks ganz locker ausgestochen. Auch das Gameplay war nicht „rund“, denn den großen, finalen Angriff, den kollabierenden Stern, konnten sie im Grunde nur erfolgreich einsetzen, wenn viele Faktoren zusammenkamen.

Die neue Spezialisierung scheiterte grandios und Blizzard musste schnell eingreifen.

Viele Anpassungen, mehr Ernten

Was wurde geändert? Ein Hotfix hat am vergangenen Wochenende einige Kritikpunkte des Verschlingers angegangen. Es gab deutliche Buffs und Verschiebungen, wie Seelenfragmente generiert werden. Das ermöglicht es, häufiger den Finisher einzusetzen und auch mal „Ernten“ einzustreuen, was jetzt deutlich mehr Schaden verursacht.

Die Änderungen im Detail sind:

  • Verschlingen erzeugt nun 1 zusätzliches Seelenfragmente.
  • Zerschmetterte Seelen hat jetzt eine Chance von 4 %, dass ein schadensverursachender Zauber ein Seelenfragment erschafft (vorher 8 %).
  • Solange man sich im Kampf befindet, sorgt Entropie dafür, dass man alle 12 Sekunden ein Seelenfragment erhält (vorher alle 8 Sekunden).
  • Nichts verschwenden sorgt jetzt dafür, dass der Leerenstrom eine 200 % erhöhte Chance hat, ein Seelenfragment zu generieren (vorher 100 %). Gilt nicht im PvP.
  • Ernten verursacht nun 75 % mehr Schaden. Gilt nicht im PvP.

Was hat sich dadurch am Spielstil geändert? Auch wenn es sich in den Patch Notes so liest, als wären die Nerfs zahlreicher als die Buffs, spielt sich der Verschlinger nun deutlich runder. Es wird nicht mehr so viel Fähigkeiten-Spam benötigt und auch der Schaden ist inzwischen ganz solide. Zwar hinkt die Spezialisierung noch immer anderen Klassen ein wenig hinterher, gerade in der Abwechslung, doch das dürfte sich mit dem Release von Midnight und den 10 neuen Talentpunkten endgültig ändern.

So diskutiert die Community: Auch wenn die Änderungen generell als positiv angesehen werden, gibt es auch eine Menge Kritik am Verhalten von Blizzard. Denn viele finden es unverständlich, dass die neue Spezialisierung überhaupt in so einem Zustand veröffentlicht wurde, in der ein normales Spielen nahezu nicht möglich ist. Man wünscht sich, dass es hier mehr Qualitätssicherung stattfinden würde und die Community nicht als „Live-Betatest“ benutzt würde.

Wie gefallen euch die Änderungen an der Verschlinger-Spezialisierung? Habt ihr die Buffs bemerkt und kommt mit eurem Dämonenjäger nun besser zurecht? Oder wartet ihr lieber auf den Release von Midnight ab, bis alle Talente verfügbar sind und euer Dämonenjäger endlich „vollständig“ ist? Es ist aber auch nicht so verwunderlich, dass bei der prallen Roadmap für 2026 nicht alles auf Anhieb funktioniert …

Quelle(n): us.forums.blizzard.com
