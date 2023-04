WoW verkauft Transmog-Set für 20 Euro – Sehr viele lachen drüber

Ein neues Transmog-Set für World of Warcraft spaltet die Community. Die einen finden es super, die anderen halten es für „überteuerten Mist“.

Dass Blizzard einige Spielinhalte in World of Warcraft für einen zusätzlichen Preis im Shop verkauft, daran haben sich die meisten inzwischen gewöhnt. Dennoch gibt es immer wieder einen kleinen Aufschrei, wenn dann doch unerwartet wieder etwas im Ingame-Shop angeboten wird. So auch dieses Mal mit dem „Ornat des Wellengeborenen Diplomaten“.

Was ist das für ein Set? Das Set „Ornat des Wellengeborenen Diplomaten“ („Waveborn Diplomat’s Regalia“) hat ziemlich satte Farben und einen einzigartigen Federhut. Ebenfalls dabei sind ziemlich umfangreiche Schultern und jede Menge Verzierungen in Form von Schriftrollen und Büchern.

Das Set des Wellengeborenen Diplomaten – es wird kontrovers diskutiert.

Viele sind enttäuscht: Viele scheinen von der Veröffentlichung dieses Sets enttäuscht zu sein. Während es die üblichen Kommentare gibt, dass ein einzelnes Set niemals 20 € wert sei, gibt es dieses Mal aber auch Stimmen, die laut werden, dass das Set besser einen anderen Platz hätte haben sollen. Viele könnten sich vorstellen, dass das Transmog-Set eigentlich als Belohnung für den monatlichen Abschluss des Handelspostens im April gedacht war.

Für den Monat April gibt es dort nämlich ein Set Schwerter – die sehen zwar auch gut aus, können aber gar nicht von allen Klassen verwendet werden, da nicht alle Schwerter tragen können. Daher fanden schon am 1. April viele die Entscheidung fragwürdig, solche Schwerter als abschließende Belohnung des Monats zu bringen.

Set heizt neue Theorien an: Ein paar Fans glauben in dem neuen Set aber bereits einen ersten „Teaser“ für die Erweiterung nach Dragonflight zu sehen. Auch wenn einige der Spekulationen offenbar nicht ganz ernst gemeint sind, war es in der Vergangenheit schon einige Male so, dass Gegenstände aus dem Shop ein erster, kleiner Indikator dafür sind, was die nächste Erweiterung bringen könnte.

Dass ein Addon mit der Seefahrt zu tun hat, ist auch durchaus möglich. Immerhin gibt es immer mehr Hinweise, dass die Reise bald über das Meer westlich von Kalimdor fühlt, in das vergessene Reich von Avaloren. Bis es dazu konkrete Infos gibt, dürfte es aber wohl noch eine Weile dauern.

Wie gefällt euch das neue Transmog – und der Preis dazu?