WoW: Das neue Verderbnis-System ist cool, aber hat einen völlig unnötigen Haken

Cortyn von MeinMMO ist mit dem neuen Verderbnis-Händler in WoW nur „so mittel“ zufrieden. Denn da gibt es Beschränkungen, die niemand braucht.

Seit einigen Tagen ist in World of Warcraft nun der Verderbnis-Händler aktiv. Spieler können sich die begehrtesten Verderbnis-Effekte nach Wahl aussuchen und gezielt kaufen. Allerdings hat das System wieder einen Haken – einen, der reine Schikane ist.

Ich, Cortyn von MeinMMO, habe keine Ahnung, warum Blizzard hier schon wieder ein halbgares System gebracht hat, das einmal mehr Frust hervorrufen wird.

Grundsätzlich ist das neue Verderbnis-System nah an dem, was die Spieler wollten – auch wenn etwa der Streamer Asmongold das Vorgehen kritisiert. Auf bestimmte Verderbnis-Effekte sparen zu können, ist eine gute Möglichkeit, um Pech auszugleichen und langfristig ein Ziel zu erreichen. Wer immer nur „schlechte“ Verderbnis-Effekte bekommen hat, kann nun Echos von Ny’alotha sparen und sich dann nach Wunsch genau die Verderbnis kaufen, die zu seinem Charakter passt.

Doch die Sache hat einen Haken. Einen, der vollkommen unnötig ist.

Mutter verkauft immer nur eine Handvoll Vererbnis-Effekte.

Limitiertes Angebot ist bescheuert

MUTTER verkauft nämlich immer nur eine Handvoll von Verderbnis-Effekten. Von insgesamt 52 unterschiedlichen Verderbnis-Mächten hat sie immer nur 6 im Angebot. Ihr Angebot ändert sich zwei Mal wöchentlich – am Mittwoch beim Reset und am Samstagabend beim Wechsel der Angriffe von N’Zoth. Auch wenn MUTTERs Angebot wohl nicht zufällig ist, sondern einer festen Abfolge gehorcht, bedeutet das im Klartext: Es kann bis zu 31 Tage dauern, bis genau der Verderbnis-Effekt im Angebot ist, den ein Spieler braucht.

Darum führt das System zu Frust: Das System erschafft gleich mehrere mögliche Situationen, in denen Spieler in die Röhre schauen und unnötig lange auf ihre Belohnung warten müssen.

Beispiel 1: Die gewünschte Verderbnis ist sofort zu Beginn erhältlich. Ein Spieler hat kaum die Möglichkeit, innerhalb der ersten 4 Tage so viele Echos von Ny’alotha zu farmen, um sich den Effekt zu kaufen. Das bedeutet, dass er vermutlich noch einen Monat warten muss, um sich so auszustatten, wie er es gerne hätte – obwohl er die notwendigen Ressourcen vielleicht nach einer Woche bereits besitzt.

Beispiel 2: Ein Spieler hat bereits nach wenigen Tagen die Ressourcen, um seine Verderbnis zu kaufen. Die kommt allerdings erst nach mehreren Wochen dran. Das ist unnötige Wartezeit.

Beispiel 3: Ein Spieler hat in den 3 Tagen keine Zeit zu spielen, in denen seine Verderbnis-Effekte angeboten werden. In dem Fall dauert es noch einmal 4 Wochen zusätzlich, bevor er seinen Charakter so ausrüsten kann, wie er es gerne hätte.

Die richtigen Tage verpasst? Tja, blöd gelaufen. 4 weitere Wochen warten.

Nur um das klarzustellen: Es geht hier nicht darum, dass man den Spielern irgendwas „nachwerfen“ oder „für lau“ geben soll. Die Arbeit für das Freischalten der Verderbnis-Effekte ist das Sammeln von Echos von Ny’alotha. Dass der gewünschte Effekt aber nur in 10% der Zeit erhältlich ist, das ist einfach nur Schikane.

Warum macht Blizzard das? Warum Blizzard sich für diese Lösung entschieden hat, weiß ich nicht. Vielleicht aus der Sorge heraus, dass alle Spieler sich nach zwei Wochen mit ihrer Verderbnis eingedeckt haben und dann nicht mehr spielen. Vielleicht, weil man sich davon erhofft, dass dieses Element der „Überraschung“ Freude in den Spielern hervorruft, wenn dann endlich die gewünschte Verderbnis im Angebot ist.

Allerdings glaube ich, dass der Frust wieder einmal den Nutzen überwiegt. Wenn es nach mir ginge, würde MUTTER permanent sämtliche Verderbnis-Effekte verkaufen. Denn dann hätten viele Spieler das, was sich seit Monaten gewünscht wird: Mehr Kontrolle über ihren persönlichen Fortschritt, ohne an einen (vollkommen unnötigen) Zeitplan von Blizzard gebunden zu sein.

Diese „Player Agency“ ist etwas, das in der nächsten Erweiterung Shadowlands ganz großgeschrieben wird. Es wäre ein schönes Zeichen gewesen, wenn das schon bei diesem System so gewesen wäre.

Oder wie seht ihr das Ganze?