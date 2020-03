In World of Warcraft kommen Twinks nun rasch an ihre notwendigen Essenzen. Doch hat das gereicht, um WoW zu retten?

Als Patch 8.3 Visionen von N’Zoth vor einigen Monaten veröffentlicht wurde, gab es rasch große Kritik. Vor allem die Essenzen für das Herz von Azeroth waren Spielern ein Dorn im Auge, wenn man sie auch noch für Zweitcharaktere freischalten musste.

Doch nach langer Zeit der Schweigens hat Blizzard den Spielern nachgegeben und am vergangenen Mittwoch eine Änderung durchgeführt. Essenzen sind nun deutlich leichter für Zweitcharaktere erhältlich, wenn ein Hauptcharakter sie bereits besitzt.

So war es vorher: Vor dem vergangenen Mittwoch mussten Essenzen für das Herz von Azeroth für jeden Charakter einzeln freigeschaltet werden. Das umfasst – je nach Essenz – das wochenlange Farmen von Ruf, das Besuchen alter Raids oder das Absolvieren von vielen Stunden PvP auf Schlachtfeldern, in Arenen und sogar auf Insel-Expeditionen.

Da jeder Charakter diesen Zyklus einzeln durchlaufen musste, verloren Spieler rasch das Interesse an Zweitcharakteren und spielten sie lieber überhaupt nicht mehr.

Blizzard hatte sich erst quer gestellt – und dann doch eingelenkt.

So ist es jetzt: Seit einigen Tagen bekommen Spieler in WoW nun auf ihren Zweitcharakteren eine neue Währung namens „Echos von Ny’alotha“, mit der sie sich Essenzen auf Rang 3 (der stärksten Stufe) freischalten können. Diese Echos bekommt man aus fast allen aktuellen, relevanten Inhalten. Eine genaue Auflistung der Inhalte haben wir hier.

Je nach Spielstil ist es so möglich, pro Woche 1-2 Essenzen für das Herz von Azeroth auf der höchsten sinnvollen Stufe freizuschalten. Im Klartext heißt das, dass Twinks nach 2 Wochen ein perfektes Set an Essenzen haben können, wenn der Hauptcharakter die Essenzen bereits besaß. Der Grind ist dadurch deutlich kleiner geworden.

Etwas Kritik bleibt jedoch: Allerdings gibt es auch einige Spieler, denen das System nicht weit genug geht. Wenn etwa mehrere Essenzen aus der gleichen Quelle kommen (wie etwa dem Raid Ewiger Palast), dann gilt eine Freischaltung einer Essenz auch nur für exakt diese Rolle. Hat man etwa die DD-Essenz aus dem Ewigen Palast mit dem Main-Charakter freigeschaltet und will mit einem Tank-Twink nun die Tank-Essenz haben, muss man diese erst komplett neu erspielen.

An manchen Stellen wurde der Grind also nicht verringert.

Strenggenommen muss man jedoch sagen, dass Blizzard dies aber auch nicht versprochen hatte. Die Unterstützung für Twinks gilt nur für Essenzen mit identischem Namen für die jeweilige Rolle.

Wurde Patch 8.3 mit den Echos von Ny’alotha gerettet?

Aber kommen wir nun zu euch! Findet ihr die Änderung an den Essenzen gut und sinnvoll? Spielt ihr nun wieder mehr World of Warcraft und vor allem mehr Zweitcharaktere? Oder konnte diese Änderung den Patch 8.3 für euch nicht mehr retten?

Wenn ihr eure Antwort noch ein bisschen ausführlicher gestalten wollt, dann hinterlasst doch einen Kommentar und erklärt, was die Änderung an den Essenzen für euch bedeutet hat.

Die Content-Dürre der nächsten Monate macht einigen zu schaffen. Wie ihr ohne neue Inhalte umgeht, habt ihr uns hier verraten.