WoW: Mit Amazon Prime bekommt ihr jetzt richtig finsteres Transmog – So kommt ihr ran

Ob diese Helme in Zukunft nochmal auf andere Weise verfügbar sein werden, ist fraglich. Es könnte einige Jahre dauern, bevor es erneut die Möglichkeit gibt, an diese Transmog-Items zu gelangen.

Blizzard ist vor einer ganzen Weile eine Kooperation mit Amazon eingegangen, was nun dazu führt, dass es eine Reihe von Promo-Aktionen gibt. In Verbindung mit dem Dienst „Prime Gaming“ können Spielerinnen und Spieler von World of Warcraft jetzt besondere Boni freischalten, darunter gerade auch einen sehr speziellen Helm für die Transmogrifikation. Langjährige Spieler dürften den Helm bereits kennen, denn es gab ihn früher schon mal zu kaufen …

Ein neuer Transmog-Helm in World of Warcraft ist für Kunden von Amazon Prime freigeschaltet worden. Wir zeigen euch, wie ihr ihn bekommt.

