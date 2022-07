WoW: Dragonflight hat todeslangweilige Bootsfahrt über 60 Minuten – alle sagen: „Bitte mehr davon!“

Ein eigentlich langweiliges Feature begeistert die Alpha-Tester von World of Warcraft: Dragonflight. Eine endlos lange Bootsfahrt über viele Kontinente.

World of Warcraft Dragonflight setzt auf mehr Adrenalin. Das Drachenreiten ist schnell und manchmal sogar doppelt so schnell wie das beste Reiten, das es aktuell gibt. Mehr Geschwindigkeit ist immer gut – oder? Offenbar nicht, denn während Blizzard die schnellste Fortbewegung aller Zeiten in WoW einführt, gibt es auch die langsamste.

Die Rede ist von einer Boot-Reise, die knapp 50 Minuten unterwegs ist und dabei im Schneckentempo durch die ganze Weltgeschichte schippert.

Was ist das für eine Bootsfahrt? Anders als viele andere Schiff-Verbindungen in World of Warcraft, scheint es bei den Tuskarr in Dragonflight ein bisschen gemütlicher zuzugehen. Anstatt alle 5 Minuten irgendwelche wichtigen Knotenpunkte miteinander zu verbinden, könnt ihr in Iskaara auf ein Schiff steigen, das dann ganz gemütlich vor sich her schippert und sich dabei alle Zeit der Welt lässt.

Diese Strecke nimmt das Boot der Tuskarr. Bildquelle: wowhead

Die Kollegen von wowhead haben sich die ganze Reise angetan und dabei protokolliert, wie lange das Unterfangen dauert und wo die Reise hergeht:

Nach 6 Minuten kommt man in Nordend (WotLK) an, an der Küste der Grizzlyhügel. Von dort aus fährt das Schiff nach Süden.

Nach 11 Minuten geht’s nach Azsuna (Legion). Von dort fährt das Schiff am Auge von Azshara und der Verheerten Küste vorbei.

Nach 17 Minuten kommt man in Kul Tiras (Battle for Azeroth) an, zwischen der Insel Mechagon und Drustvar. Nach einem kleinen Halt am Steg von Drustvar geht es weiter nach Süden.

Nach 22 Minuten hält das Schiff in Vash’jir, wo man vor allem das weite Meer beobachten kann – oder einen kleinen Tauchgang startet.

Nach 30 Minuten erreicht das Schiff Zandalar (Battle for Azeroth) und die Küste der Wüste Vol’dun.

Nach 34 Minuten erreicht das Schiff die Küste des Kun-Lai-Gipfels (Mists of Pandaria), fährt am Shadow-Pan-Kloster vorbei und dort bis zur Tonlongsteppe.

Nach 43 Minuten geht es weiter man Kalimdor und Ahn’Qiraj, das gefallene Königreich. Von dort kann man das riesige Schwert des Sargeras sehen, das noch in Silithus steckt (und eine große Höhle, die sich super für Rollenspiel eignet).

Danach fährt das Schiff zu den Dracheninseln zurück.

Die ganze Reise dauert somit rund 50 Minuten.

Community reagiert begeistert: Die Reaktionen auf die Bootsfahrt fallen in überwältigendem Ausmaß positiv aus. Es wird immer wieder gelobt, dass solche Details die Welt lebendiger erscheinen lassen und man damit auch mal etwas hat, um „einfach die Seele baumeln zu lassen“ in World of Warcraft. Einige der Kommentare dazu waren etwa:

„LOL das ist so cool!“

„Wir brauche mehr Dinge wie das hier.“

„Ich kann es kaum erwarten, auf diese malerische Boots-Reise zu gehen. “

„Ich liebe das, das ist so cool! Sie müssen mehr so Zeug für die Immersion einfügen. Das ist das Zeug, das durch Fliegen zumeist entwertet wird.“

„Das ist klasse! Ich liebe es, afk einfach ein wenig auf den Nordend-Booten zu stehen, während die ihre Tour fahren, das hier ist noch besser! Plus; das wird richtig toll für RP-Server.“

Die allgemeine Stimmung ist also eher positiv und viele freuen sich, dass solche kleinen Highlights nicht vergessen werden.

Wie seht ihr das? Findet ihr solche kleinen Details wie diese lange Bootsfahrt cool? Oder ist das Verschwendung von Entwickler-Ressourcen?