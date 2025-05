Spieler aus WoW zockt aus Angst immer nur solo, erreicht dank Tiefen jetzt etwas, das für ihn noch nie machbar war

Die Tiefen von WoW: The War Within kamen ins MMORPG, um Spielern einen Inhalt zu bieten, den sie gut solo meistern können. Wie gut der Plan von Blizzard aufgegangen ist, zeigt jetzt ein Bericht aus der Community.

Was sind die Tiefen von WoW genau? Die kamen mit der aktuellen Erweiterung The War Within nach Azeroth. Hinter dem Feature stecken instanziierte Mini-Dungeons, die man wahlweise als Gruppe oder solo angehen kann. Begleitet wird man von Superzwerg Brann Bronzebart, der wahlweise die Rolle des Schadenausteilers, Heilers oder Tank übernimmt.

Mit Patch 11.1 hat Blizzard den Fokus noch etwas mehr auf die Tiefen gelegt und die dort erspielbaren Belohnungen spürbar verbessert. Das war goldrichtig, wie der Bericht von flippingchicken auf Reddit zeigt. Der langjährige WoW-Fan berichtet:

Ich spiele solo. Zum ersten Mal habe ich dank der Tiefen eine Ausrüstung der Stufe Mythisch erhalten, die zum aktuellen Inhalt gehört. Ich habe nie einen heroischen Schlachtzug abgeschlossen, ich hatte immer zu viel Angst, Mythisch Plus anzugehen. Es gab bisher noch nie einen Zeitpunkt, an dem mein Itemlevel und meine Ausrüstung auf diesem Niveau waren. Ich liebe die Tiefen.

„Eine der guten Änderungen für Casuals“

Wie reagiert die Community auf den Bericht? Mit mehr als 2.100 Upvotes und mehr als 160, zumeist positiven Kommentaren:

SirePuns findet den Status quo ebenfalls toll (via Reddit): „Ehrlich gesagt, ich mag es so auch. Wenn ihr die absolut besten Sachen wollt, dann besucht ihr hohe Schlüsselsteine oder mythische Raids. Aber wenn alles, was euch interessiert, der Look der mythischen Ausrüstung ist, kann man es schön und langsam über Tiefen erhalten und das Gear dann in Set-Teile verwandeln.“

someoneelse2389 findet das ebenfalls toll (via Reddit): „Das ist eine der guten Änderungen für Casuals. Wir bekommen anständige Ausrüstung und den mythischen Transmog, während die Hardcore-Spieler ihre bessere Ausrüstung und mythische Schlachtzugsbelohnungen bekommen.“

zangetsen feiert auf Reddit: „Gratulation, Mann! Ich bin wirklich froh, dass das Spiel endlich eine brauchbare Alternative bietet, um einigermaßen konkurrenzfähig Itemlevel zu bekommen. Zwischen Tiefen […], Zeitwanderung-Kiste und Schatzkammer können Spieler solo Fortschritte machen, und das ist eine schöne Sache.“

Wie zufrieden seid ihr aktuell mit dem Endgame von WoW und den Möglichkeiten, solo an neue Ausrüstung zu kommen? Verratet es in den Kommentaren! Die Tiefen haben übrigens noch einen Vorteil: Sie ermuntern Spiele, auch mal eine andere Rolle auszuprobieren: Nach 20 Jahren spiele ich in WoW zum ersten Mal Heiler – Die Tiefen sind schuld