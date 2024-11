Spieler aus WoW findet Weg, um The War Within frühzeitig zu gewinnen – „Chris Metzen: Dürfen die das?“

Im „The War Within“ von World of Warcraft steht Xal’atath, die „Klinge des Schwarzen Imperiums“ im Fokus vieler Ereignisse. In einem nicht ganz ernst gemeinten Post hat ein WoW-Fan jetzt einen vermeintlichen Weg gefunden, um die Kreatur der Leere vorzeitig zu stoppen.

Was ist das für ein Weg? Wer während Legion, Battle for Azeroth sowie Dragonflight aufmerksam World of Warcraft gespielt oder das MeinMMO-Special zu Xal’atath gelesen hat, der weiß, dass die „Heroldin der Leere“ lange Zeit an den gleichnamigen Dolch „Xal’atath, Klinge des Schwarzen Imperiums“ gebunden war, der unter anderem als Artefaktwaffe sowie Quest-Item fungierte.

In besagter Quest aus Battle for Azeroth sind es die Helden von … nun ja … Azeroth, die dabei helfen, die Essenz von Xal’atath aus der Klinge zu befreien, wodurch die Leerenkreatur den Körper einer Hochelfe für sich beanspruchen und später alle hintergehen konnte.

Doch was ist, wenn man diese Ereigniskette durchbricht? Genau das schlägt Jelnir in seinem Post auf Reddit vor, begleitet von dem Satz „Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, The War Within vorzeitig zu gewinnen.“ und einem Screenshot, auf dem er für „Xal’atath, Klinge des Schwarzen Imperiums“ den „Löschen“-Befehl eingibt.

„Snake! You’ve created a Time Paradox!“

Wie reagiert die Community auf den Spaß? Mit über 3.800 Upvotes und launigen Sprüchen und Memes.

GrimmBrowncoat stellt sich auf Reddit vor, wie der Lore-Guru von Blizzard reagieren muss: „Chris Metzen: Dürfen die das?“

Einige Fans wie Marco_Polaris bemühen ein ikonisches Zitat aus Metal Gear Solid 3: Snake Eater (via Reddit): „Snake! You’ve created a Time Paradox!“

crazy_cat_broad bereut auf Reddit seine Untätigkeit: „Ich wünsche mir immer noch, dass ich es, nachdem es in BfA angeschwemmt wurde, wieder ins Meer zurückgeschmissen hätte.“

MooKids sieht den neuen Handlungsbogen klar vor sich (via Reddit): „Klar, mach das. Die Stimmen werden auch aufhören. Stattdessen wirst du anfangen, anderen Spielern etwas zuzuflüstern. Aber deine Quests werden anders sein, irgendwie falsch. Sobald du Visions of N’Zoth erreichst, scheint es plötzlich eine wirklich gute Idee zu sein, Ny’alotha wiederherzustellen …“

Wobei es offensichtlich auch mehr als genug Spieler gibt, die es kaum abwarten können, einen Blick auf den über Jahre aufgebauten Antagonisten von The War Within zu erhaschen. Manche finden Xal'atath die heißeste Erfindung seit dem Geschmolzenen Kern. Andere fixieren sich besonders auf ein bestimmtes Körperteil.