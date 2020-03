WoW: Twitch-Streamer will Geld sehen, sonst sind ihm die Zuschauer egal

Ein WoW-Streamer hatte die Nase voll und seinen Zuschauern die Meinung gegeigt. Wenn die nicht zahlen wollen, interessiert sich Twitch-Streamer Mcconell auch nicht für deren Wünsche.

Das Leben ist auch als Twitch-Streamer nicht immer leicht. Vor allem dann, wenn ein Teil der Zuschauer etwas ganz anderes gespielt sehen will, als der Twitch-Streamer eigentlich zocken möchte.

Das geschah McconnellRet, einem Spieler von World of Warcraft, vor einigen Tagen. Der Konflikt führte dazu, dass er sich abfällig seinen Zuschauern gegenüber äußerte. Auf deren Kritik und Vorschläge wolle er sich nur einlassen, wenn die bereit sind, für den Stream zu bezahlen.

Wer ist das überhaupt? McconnellRet ist einer der größeren WoW-Streamer auf Twitch mit knapp 175.000 Followern. Das ist schon eine beachtliche Menge, er hat also eine große Reichweite.

Den größte WoW-Twitch-Streamer ist über seinen Erfolg übrigens ziemlich unglücklich geworden.

Zuschauer wollen WoW Classic – Streamer will Modernes WoW

Kritik nur von zahlenden Zuschauern gewollt: Im Twitch-Stream vom 20. März geriet der WoW-Streamer McconnelRet ein wenig mit seinen Zuschauern in Konflikt. Es kam die Diskussion auf, dass er doch lieber WoW: Classic spielen und streamen sollte anstelle des moderenen WoW.

Der Streamer erklärte darauf lang und breit, warum ihm der Spielstil seines Vergeltung-Paladin in Retail besser gefällt, doch die Diskussion ging weiter. Am Ende verlor McconnellRet ein wenig die Beherrschung, wie man in diesem Twitch-Clip hört:

Was genau hat er gesagt? McconnellRet ist der Ansicht, dass er auf Zuschauer, die nichts spenden oder nicht abonniert haben, auch nicht hören muss. So sagte er:

Es interessiert mich einen Dreck, was meine Zuschauer wollen, dass ich mache. Meine Zuschauer geben mir kein Geld. Vielleicht, wenn ihr mir Geld geben würdet, dann würde mich es mehr interessieren – aber ihr gebt mir kein Geld. Gebt mir Geld und Eure Meinung interessiert mich, wie klingt das? (…) Ansonsten könnt ihr mich mal.

Allerding sollte man diese Worte mit ein bisschen Humor betrachten, denn er scheint sie wohl nicht ganz im Ernst gesagt zu haben.

Wie so oft im Internet, wenn Leute ihre eigene Meinung vertreten, erntete McconnellRet dafür viel Kritik.

Classic oder Retail? Dieser Streamer hat eine klare Meinung.

Sollten „Umsonst“-Zuschauer mitbestimmen? Doch auch wenn die Aussage von McconnellRet offenbar nicht ganz ernst gemeint ist, wirft sie eine spannende Thematik auf:

Sollten Twitch-Streamer überhaupt stark auf ihre Zuschauer hören und das spielen, was die nicht-zahlenden Zuschauer sehen wollen?

Oder sollte ein Twitch-Streamer nur das zocken, worauf er auch selbst Lust hat und das maximal mit seinen zahlenden Zuschauern diskutieren?

Immerhin ist klar nachvollziehbar, dass die „zahlenden Zuschauer“ eben die sind, die den Streamer auch finanzieren – also wäre es gut, besonders diesen Zuschauern zu gefallen.

Doch wer sich als Streamer zu sehr verbiegt, riskiert darüber unglücklich zu werden wie der Top-WoW-Streamer Asmongold.

Aber wie seht ihr diese Thematik?

