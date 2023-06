WoW: Spieler ist von der Großzügigkeit eines Verkäufers im Auktionshaus überwältigt, wird mit Geschenken überschüttet

Immer wieder kommt es vor, dass Spieler schöne Erlebnisse teilen, die ihnen in einem Spiel im Zusammenhang mit anderen Spielern widerfahren sind – schließlich ist nicht jeder, den wir online treffen, toxisch und unfreundlich. Jetzt hat ein Spieler von World of Warcraft eine Geschichte geteilt, in der er positiv von einem Mitmenschen überrascht wurde.

Wieso ist der Spieler überwältigt? Der Reddit-Nutzer „TK_GX“ ist nach eigenen Angaben jahrelanger WoW-Spieler, doch erst seit kurzem setzt er sich mit den Pet Battles auseinander. Das brachte den Spieler dazu, ein Pet auf Level 25 für ungefähr 20.000 Gold im Auktionshaus zu kaufen.

Ein paar Tage nach dem Kauf des Pets habe TK_GX dann eine Mail von dem Verkäufer erhalten. Dieser soll sich in der Nachricht für den Kauf bedankt und ihm zusätzlich drei blaue Geschenkboxen sowie einige Nahrungsmittel-Items geschickt haben.

In den Geschenkboxen seien dann drei Level-1 Pets blauer Seltenheit gewesen, die jeweils zwischen 2.000 bis 3.000 Gold wert sind – also insgesamt fast die Hälfte dessen, was TK_GX für das gekaufte Level-25 Pet bezahlt hat.

Obendrein soll in der Mail gestanden haben, dass TK_GX zwei Achievements erhalte, wenn er die Nahrungsmittel-Items isst, die er von dem Verkäufer bekam. Das habe gemäß TK_GX auch genau so funktioniert, wie es in der Nachricht geschrieben stand.

Was sagt der Spieler zu den Geschenken? TK_GX zeigte sich auf Reddit sehr dankbar für die Geschenke und betont, dass es ihm nichts ausmachte, für das Haustier zu zahlen, da es ihm sehr geholfen habe. Er habe dem Verkäufer sogar zusätzliche 1.000 Gold als Zeichen seiner Dankbarkeit geschickt.

Außerdem erzählt TK_GX, dass ihm diese nette Geste des anderen Spielers seinen Tag versüßt habe. Schließlich sei es ihm in all den Jahren, in denen er WoW spielt, noch nicht passiert, dass ihm jemand fremdes so unverhofft Dinge schenkt.

Es hat mir den Tag versüßt. Ich habe diese Art von Mail oder Nachricht noch nie zufällig erhalten. Ich war sehr dankbar und antwortete, dass ich die Freundlichkeit zu schätzen weiß. Ich habe sogar zusätzlich 1.000 Gold geschickt, um zu zeigen, wie dankbar ich war. Ich spiele WoW schon seit vielen Jahren und so etwas ist mir noch nie passiert. Ich habe mich heute glücklicher gefühlt. TK_GX via Reddit

Was passiert aktuell sonst so in WoW? Mit dem im Juli erscheinenden Patch 10.1.5 bekommt die Klasse Rufer eine neue Spezialisierung und wird dadurch zu einer Art Supporter, der den Schaden anderer Spieler verstärken soll.

