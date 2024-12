WoW-Spieler findet unheimliches Gesicht in seinem Mount und fragt: „Wer ist das?“

In manchem Reittier versteckt sich ein schauriges Gesicht. Eine Königin aus einem anderen Spiel schaut euch beim Reiten in World of Warcraft zu.

Auch wenn viele unserer Leserinnen und Leser World of Warcraft nun seit knapp 2 Jahrzehnten spielen, gibt es doch immer wieder kleine Details, die nicht jeder kennt. Im Subreddit des Spiels machte ein Nutzer eine eher unheimliche Entdeckung, denn in einem seiner Reittiere befindet sich ein verstecktes Gesicht, das den Charakter angrinst. Was dahinter steckt, verraten wir euch hier.

Was wurde entdeckt? Im Subreddit von WoW zeigte der Nutzer Thraybu einen kleinen Screenshot. Der zeigt seine Elfe im Cockpit eines technischen Reittiers. Hinter dem Steuerknüppel ist deutlich ein Gesicht zu erkennen, das den Charakter anschaut. Thraybu fragt: „Wer ist das Gesicht in meinem Himmelsgolem?“

Die Antwort der Community kommt prompt, denn es handelt sich dabei um ein recht bekanntes Gesicht – zumindest bei Gaming-Veteranen. Der Charakter ist Sarah Kerrigan aus dem StarCraft-Franchise.

So reagiert die Community: Im Subreddit von WoW amüsiert man sich, denn den meisten ist Sarah Kerrigan offenbar noch ein Begriff. Immerhin war sie eine Protagonistin, sowohl im ursprünglichen StarCraft und der Erweiterung Broodwar, als auch im Zyklus von StarCraft II. Für manche ist sie als Königin der Zerg auch einfach nur liebevoll: „Sylvanas, aber mit Käfern“.

Sarah Kerrigan – die Königin der Klingen und Herrscherin des Zerg-Schwarms.

Einige der Kommentare:

„Verdammt, StarCraft ist inzwischen so tot, dass die Leute Kerrigan gar nicht mehr erkennen?“ – 4Khazmodan

„Oh Mann, ist dies das Gaming-Equivalent dazu, wenn man herausfindet, dass man alt geworden ist … wenn Leute sich nicht mehr erinnern oder gar nicht erst wissen, was StarCraft ist?“ – N0x1mus

Ein weiterer Kommentar, der mir besonders das Herz bricht :

„Das ist Kerrigan aus diesem extrem beliebten Multiplayerspiel: Heroes of the Storm“ -oliferro

Ist das ein neues Easter Egg? Nein. Das „Gesicht im Mount“ gibt es schon seit der Vanilla-Version von World of Warcraft. Schon dort benutzten einigen Goblins Shredder, etwa im Schlingendorntal, um Holz abzubauen. Auch diese Shredder hatten bereits das Gesicht der Königin der Klingen in ihr Cockpit eingebaut.

Solche Anspielungen auf andere Blizzard-Spiele gibt es in World of Warcraft übrigens sehr häufig. So könnt ihr nicht nur die Helden aus Hearthstone treffen, wie Elise Sternsucher oder Sir Finley Mrrgglton (in „Legion“, „Dragonflight“ und „The War Within)“, sondern auch das Grabmal für ein Spiel finden, das niemals veröffentlicht wurde – der StarCraft-Shooter mit dem Projektnamen „Nova“ (The Burning Crusade).

Allerdings gibt es auch eine Menge Easter Eggs, die an andere Spiele oder Franchises erinnern, die nicht zu Blizzard gehören, wie etwa Zelda oder auch Energy-Drinks.