WoW: So leicht schaltet ihr das Mount „Krustiger Kriecher“ in unter 2 Stunden frei

Ihr wollt das “Krustiger Kriecher”-Mount in World of Warcraft? Wir zeigen euch, wie ihr es in unter 2 Stunden freischalten könnt.

Im Handelsposten von World of Warcraft gibt es jeden Monat tolle Belohnungen. Vor allem die finale Belohnung für den Abschluss des Reisetagebuchs ist dabei immer ein Hingucker. Dieses Mal gibt es den „Krustiger Kriecher“ – eine schicke, blaue Krabbe, die sich seitwärts bewegt.

Wir verraten, wie ihr die Krabbe in weniger als zwei Stunden freischalten könnt.

Warum ist die Krabbe so lohnenswert? Die Krabben-Reittiere sind eine Besonderheit in World of Warcraft. Bisher gab es dieses Modell nur einmal und es war in Vash’jir hinter wochen- oder gar monatelanger Farmarbeit versteckt, die auch noch eine Menge Glück erfordert. Daher lohnt es sich, die blaue Krabbe aus dem Handelsposten nun zu holen, solange ihr die Gelegenheit dazu habt.

Im Folgenden zeigen wir euch die simpelsten und effizientesten Aufgaben, um den „Krustiger Kriecher“ innerhalb weniger Stunden freizuschalten. Wir haben dabei auf Synergie-Effekte geachtet, sodass sich oft mehrere Missionen gleichzeitig erledigen lassen.

Was muss man für die Freischaltung tun? Um “Krustiger Kriecher” freizuschalten, müsst ihr im September 2023 insgesamt 1.000 Reisepunkte im Reisetagebuch sammeln und euch die Belohnung im Anschluss im Handelsposten (Sturmwind oder Orgrimmar) abholen.

Schließt 30 Quests ab

Belohnung: 200 Reisepunkte

Der Auftrag ist selbsterklärend. Ihr müsst schlicht 30 Quests im Verlauf des Monats abschließen. Da es zum Start eines neuen Patches einige neue Quests gibt, sollte das gar kein Problem sein. Besonders lohnenswert ist hier allerdings, dass auch Weltquests hineinzählen.

Schließt 15 Weltquests ab

Belohnung: 150 Reisepunkte

Zusammen mit der Mission 30 Quests abzuschließen, ergeben sich so ganz schnell 350 Punkte und damit bereits ein Drittel der notwendigen Reisepunkte. Beachtet bei den Weltquests, dass ihr auch in den Zaralekhöhlen unterwegs sein könnt. Auch für die neuen Traumsprünge ist der Abschluss von Weltquests notwendig – verbindet das einfach miteinander.

Erlangt Ruf auf den Inseln

Belohnung: 150 Reisepunkte

Ihr müsst insgesamt 4.000 Rufpunkte sammeln, um diesen Schritt abzuschließen. Auch das könnt ihr wunderbar „nebenbei“ erledigen, während ihr Weltquests abschließt oder den neuen Story-Missionen folgt. Denkt in jedem Fall daran, zuvor bei Therazal in Valdrakken die Quest anzunehmen, für die ihr ebenfalls Ruf sammeln müsst. Habt ihr hier 3.000 Ruf gesammelt, könnt ihr die Quest abgeben und erhaltet nochmal 2.000 weitere Rufpunkte, was diesen Auftrag sofort abschließt.

Erstellt Schattenflammenwappen

Belohnung: 150 Reisepunkte

Auch diese Mission ist kinderleicht. Ihr müsst einfach 3 Schattenflammenwappen herstellen – egal welcher Stufe. Da ihr die Welplings-Wappenfragmente während der Weltquests und beim Öffnen von Schätzen bekommt, sollte das ebenfalls einfach „nebenbei“ erledigt sein.

Schließt wöchentliche Handwerksquests ab

Belohnung: 100 Reisepunkte

100 Punkte gibt es, wenn ihr 2 der wöchentlichen Handwerks-Quests abschließt. Diese Quests bekommt ihr in Valdrakken. Sie verlangen von euch in der Regel, dass ihr einige Gegenstände eures Berufs herstellt – manchmal müsst ihr sogar nur Ressourcen abgeben, wie Kräuter, Erze oder Verzauberungsstaub. Diesen Schritt könnt ihr auch auf einem Zweitcharakter erledigen und die 100 Punkte so innerhalb weniger Sekunden einsacken.

Sammelt 100 Traumsprungvereinigung

Belohnung: 100 Reisepunkte

Flugsteine bekommt ihr für fast alles im Endgame einfach nachgeschmissen. Egal ob Story-Quests, Weltquests, das Töten von seltenen Feinden oder das Plündern von Schätzen. Daher werdet ihr die Flugsteine einfach nebenbei sammeln, während ihr die anderen Aufträge erfüllt.

Achtet jedoch darauf, dass ihr nicht am Cap von 2.000 Flugsteinen seid – sonst könnt ihr keine weiteren sammeln. Gebt im Zweifelsfall Flugsteine im Dorf Loamm aus, um wieder Platz zu haben.

Sammelt 400 Flugsteine

Belohnung: 100 Reisepunkte

Das neue Feature der Traumsprünge solltet ihr euch zumindest einmal anschauen, denn auch dort gibt es Reittiere, Haustiere und Spielzeuge. Schaut einfach auf die Weltkarte, wo gerade ein Traumsprung aktiv ist. Besiegt ihr in dem Gebiet seltene Feinde oder schließt Weltquests ab, erhaltet ihr dabei „Traumsprungvereinigung“. 100 Stück davon könnt ihr in wenigen Minuten erfarmen und oft mit anderen Aufgaben (wie dem Abschluss von 15 Weltquests) verbinden.

Schließt einen Zeitriss ab

Belohnung: 50 Reisepunkte

Zu jeder vollen Stunde beginnt nordöstlich von Valdrakken ein Zeitriss. Ihr müsst nur einen davon erfolgreich abschließen, um an diese Belohnung zu bekommen. Wichtig für den Abschluss ist, dass ihr den finalen Boss bezwingt, der am Ende hinter dem Portal erscheint – alles zuvor ist nicht relevant. Das Portal öffnet sich immer exakt 9 Minuten nach dem Start eines Zeitrisses.

Natürlich könnt ihr auch noch andere Aufgaben erfüllen und so einige Missionen einsparen, auf die ihr keine Lust habt. Die hier vorgestellten Missionen sorgen allerdings für den schnellsten Fortschritt und dürften euch die Krabbe in weniger als 2 Stunden bescheren.

Wer allerdings noch viele Dungeons oder Raid besucht, kann es auch langsamer angehen lassen – denn dabei bekommt ihr ebenfalls jede Menge Reisepunkte.

Habt ihr euch die Krabbe schon geholt?