In World of Warcraft gibt es viele NPCs und Orte, die gar keinen Zweck erfüllen. Viele Spieler fordern: Gebt den Händlern endlich wieder einen Sinn.

MMORPGs müssen viele Qualitäten erfüllen, um den Spielern ein spaßiges, aber auch überzeugendes Erlebnis bieten zu können. Regelmäßig neuer Content, viele Mitspieler und vor allem eine Welt, die sich lebendig anfühlt, sind nur ein paar der Dinge, die notwendig sind. Doch gerade die überzeugende Welt ist in World of Warcraft ein Problem, ein Aspekt dabei im Speziellen: Händler und Händler-Häuser.

Was ist das Problem? Händler haben sich im Laufe von 8 Erweiterungen an World of Warcraft drastisch verändert. Während Spieler früher zumindest noch einige unterschiedliche Händler in den Hauptstädten aufsuchen mussten – wie etwa einen Händler für Pfeile beim Jäger, Reagenzienhändler als Paladin oder Gift-Händler als Schurke – sind viele dieser ehemaligen Händler heute quasi ohne Zweck.

Doch gibt es die meisten Händler und auch ihre Häuser noch, ebenso wie die vielen Rüstungs-Händler in Hauptstädten wie Sturmwind oder Orgrimmar. Die haben allerdings quasi nichts Interessantes im Sortiment, sondern verkaufen jeweils nur Items von grauer oder weißer Qualität, die vielleicht alle paar Jubeljahre mal ein RPler kauft.

Dadurch haben viele Gebäude und ihre Anwohner gar keinen richtigen Nutzen in der Spielwelt. Genau das wird in einem aktuellen Beitrag im Subreddit von World of Warcraft kritisiert und hat in weniger als 24 Stunden schon über 11.000 Upvotes gesammelt. Der Beitrag trägt den Titel „Der Fakt, dass 99,9 % aller Shops im Spiel überhaupt keinen Nutzen haben, ist deprimierend“ – und erntet viel Zustimmung. Mehrere Auszeichnungen und über 95 % Zustimmung verraten, dass das eine Menge Leute so sehen.

Wie könnte man es lösen? Im Grunde gibt es eine Lösung für das Problem bereits im kleineren Rahmen. Etwas, das immer wieder gefordert wird: Die inzwischen verwahrlosten Händler sollten Items in ihr Verkaufsfenster bekommen, die man sonst nirgendwo kriegen kann. Das ist schon seit Vanilla bei einigen Händlern der Fall, die etwa besondere Rezepte für Handwerk oder aber grüne Ausrüstung verkaufen, die man sonst nirgendwo bekommen kann.

Dieses System könnte man leicht ausweiten und verschiedene Items bei einer Reihe von Händlern zufällig erscheinen lassen – etwa Transmog aus Vanilla, Burning Crusade und anderen Erweiterungen.

In einigen Gebieten haben die Rüstungshändler sogar so einen Nutzen. So kann man in Mists of Pandaria, aber auch in einigen Cataclysm-Gebieten, bei Händlern grüne Ausrüstung kaufen, die zum Leveln im jeweiligen Gebiet geeignet ist und auch thematisch gut dazu passt.

So diskutiert die Community: Das Thema wird in dem Thread auch angeregt diskutiert. Viele haben eigene Ideen und Vorschläge oder Meinungen zu dem Thema.

So schreibt graphiccsp:

Trotz der Probleme, die Cataclysm hatte, mochte ich wirklich, wie Blizzard den verschiedenen Shop und Gebäuden einen Sinn gegeben hat, für Berufe, Ausrüstung, Abzeichen und so weiter. Oder wie Dalarans Gebäude einem Zweck für Quests dienten. Ich glaube, sie machen die Städte so mehr zu einem Teil des Spiels und nicht nur zur Szenerie. Ich wünschte mir, sie würden das zurückbringen.

Takkatoo sieht es noch drastischer:

Die WoW-Welt fühlt sich leer und künstlich an. Jedes Mal, wenn mich die Nostalgie packt und ich zurück ins Spiel springe, ist diese Nostalgie rasch vernichtet.

Manch einer freut sich aber auch über leerstehende Gebäude, wie etwa craftpunk23, der anmerkt, dass Rollenspieler daraus Nutzen ziehen können.

Sie sind gut für RP-Gilden, ich war im Spiel auf einer Hochzeitsfeier in der Kneipe im Magier-Viertel, das war wirklich spaßig.

Wie seht ihr das? Hättet ihr eine gute Idee, wie man die Händler und deren Gebäude wieder sinnvoll in das Spiel integrieren kann?