WoW: So bekommt ihr alle neuen Seelengestalten als Nachtfae

Sauridenseele: Reist nach Maldraxxus an die Koordinaten 44 / 65 und wählt den „Mysteriöser Müllhaufen“ an. Nähert Euch ihm und benutzt das Emote /verbeugen oder /bow, um diese Seele zu erhalten.

Was ist die Kleintiergestalt? Die Kleintiergestalt ist eine neue Unterkategorie der Seelengestalt. Die erlaubt es den Nachtfae, sich in besonders kleine Tiere zu verwandeln – wie etwa Eichhörnchen oder Kaninchen. Diese Gestalten können allerdings nur in Ruhezonen verwendet werden, da sie für den Kampf nicht gedacht sind. Die meisten dieser Seelen sind etwas besser versteckt oder benötigen mehr Aufwand.

Patch 9.1.5 hat viele neue Seelengestalten für Nachtfae in World of Warcraft gebracht. Wir zeigen euch, wo ihr die neuen Formen findet.

