WoW: Die Sireneninsel ist der beste Story-Content seit langer Zeit, auch wenn viele es nie begreifen

Der neuste Content von World of Warcraft ist klein, aber fein – außer die Story. Denn die ist richtig stark und mit das Beste aus The War Within.

Wer die Sireneninsel, das neue Gebiet aus Patch 11.0.7, nur oberflächlich betrachtet, hält sie vermutlich für „Fast Food“-Content. Im Grunde ist sie das ja auch. Denn wer nur Charakter-Macht will, holt sich den neuen Ring, rennt schnell durch alle Quests durch und kehrt dann nur einmal pro Woche zurück, um ein Upgrade von 3 Itemlevel zu bekommen oder einen neuen Sockelstein zu finden.

Was das reine Gameplay anbelangt, ist die Sireneninsel zwar nett, kann aber vergleichsweise schnell abgehakt werden. Es ist kein Content, der lange halten soll. Für rund 6 Wochen bietet die Insel einen zusätzlichen Anreiz, wird danach aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine ähnliche Vergessenheit geraten, wie die Verbotene Insel in Dragonflight.

Dabei ist die wahre Stärke der Sireneninsel etwas Anderes: Das World Building.

Wenig spielbarer Content, jede Menge Story

Wer nur durch die Quests hetzt, der ist nach 30 Minuten vermutlich fertig mit allen Missionen. Irgendwas mit einer Sirene, es gibt Vrykul, Piraten und aus irgendeinem Grund waren die Kul Tiraner auch hier.

Die Insel sieht auf den ersten Blick karg aus – aber es gibt viel zu finden.

Das ist das, was man so oberflächlich mitbekommt. Aber die ganze, recht komplexe Story bekommt man nur zu fassen, wenn man sich auf die kleinen Story-Details einlässt, die überall verteilt sind. Seien es die Schrifttafeln in der Verlorenen Kammer, das Tagebuch eines alten Kul Tiraners oder auch die zahlreichen Bücher und Pergamente, die man überall auf der Insel finden kann.

Die Sireneninsel erzählt die Geschichte der Insel von Anfang an.

Wie Circe die Insel vor den Kreaturen des Sturmes beschützt hat.

Wie sogar das Flug-Reittier Thrayir eigentlich ein ziemlich mächtiges Geschöpf ist, das vielleicht sogar für den größten Sturm verantwortlich ist, der auf Azeroth seit Jahrhunderten wütet.

Wie die Kul Tiraner die Insel fanden, wie sie vom seltsamen Geflüster beeinflusst wurden und letztlich umkamen.

Die Geschichte wird dabei nicht in typischer WoW-Tradition erzählt, wo ein NPC die Story einfach erzählt – stattdessen erinnert das Story-Telling an Spiele wie Elden Ring. Überall findet man kleine Hinweise. Geschehnisse werden aus der Sicht von Zeitzeugen erzählt (etwa als Inschrift) und man muss sich langsam aber sicher ein großes Puzzle aus Hinweisen zusammensetzen, um die ganze Story zu begreifen.

Sireneninsel ist Teil der ganzen Story – kein losgelöstes Stück

Dazu kommt, dass die Sireneninsel kein kleines, losgelöstes Stück vom Rest der Handlung ist. Es ist nicht das typische „Hier auf der Insel ist was komisch, geh mal hin“ und das hat danach nur noch wenig mit dem Rest der Handlung zu tun.

Was auf der Sireneninsel aufgedeckt wird, fügt sich nahtlos in die Story von Heilsturz und Dornogal ein. Denn so wie die Irdenen sich von den Edikten der Titanen gelöst haben und langsam von Azeroths Willen erfüllt wurden, ging es auch den Vrykul unter der Leitung von Circe. Der Ruf von „Hymosul“ hat sie verändert und ihnen eine neue Mission gegeben.

Hinzu kommt, dass weitere kleine Story-Häppchen auf der Insel verteilt liegen. So scheint Königin Azshara und ihre Naga ebenfalls ein Interesse an dem Ring zu haben – den wir ihr hoffentlich schon bald ausliefern werden …

Falls ihr bisher über die Sireneninsel „gerusht“ seid, um den Ring abzustauben und „fertig“ zu sein, besucht die Insel doch mit einem Zweitcharakter erneut und lasst euch diesmal auf die Story und die vielen kleinen Texte ein. Ihr könntet überrascht davon werden, wie gut die Erzählung funktioniert – und wie anders die Sireneninsel ist als der Story-Content der letzten Jahre, der vor allem durch große Cinematics und jede Menge Exposition funktioniert hat.

Ein anderer Grund, die Insel zu besuchen, ist das neue Schnappdrachen-Mount.