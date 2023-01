WoW hat ein neues, niedliches Shop-Mount – Und vielleicht gehört es euch schon

Ein niedliches Shop-Mount wurde World of Warcraft hinzugefügt. Und ganz viele von euch dürften es bereits haben.

Inzwischen ist es Tradition, dass alle paar Monate in World of Warcraft ein neues Reittier in den Shop von Blizzards MMORPG kommt. In regelmäßigen Abständen von einigen Monaten und zum Start besonderer Ereignisse – wie etwa dem chinesischen Neujahr – gibt es immer mal wieder neue Mounts. So auch dieses Mal, denn ein richtig niedlicher Hase hat seinen Weg in den Shop gefunden. Das passt thematisch, denn in China beginnt nun das Jahr des Hasen.

Was ist das für ein Reittier? Bei „Jade, der strahlende Hellseher“ handelt es sich um einen wässrigen Hasen-Geist der Pandaren. Entsprechend hört ihr beim Springen und Reiten leise Plätschergeräusche des Hasen. Wie es Tradition ist, hat der Hase verschiedene asiatisch angehauchte Verzierungen, die generell zum Look von Pandaria und der Pandaren passen. An den Seiten hängen zwei Körbe prall gefüllt mit Karotten – dem nächsten langen Ausritt steht also nichts im Weg.

Wie üblich kann Jade sowohl als Reittier auf dem Boden, aber auch als Flugreittier verwendet werden.

Besonders hübsch auch die „/mountspecial“-Animation. Hierbei hüpft der Hase über unsichtbare Plattformen und klettert so ein wenig in die Lüfte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie bekommt man das Reittier? Jade erhalten alle Spielerinnen und Spieler automatisch, die sich für den Abschluss eines Abos über mindestens 6 Monate entscheiden.

Wer sich nicht zum Abschluss eines langen Abos durchringen kann, aber trotzdem nicht auf Jade verzichten will, kann das Mount auch separat im Shop für 20 € kaufen.

Beachtet, dass es das Reittier lediglich in der modernen Version von World of Warcraft und nicht in WoW Classic oder Wrath of the Lich King Classic gibt.

Wer hat das Reittier bereits bekommen? Keine zusätzlichen Kosten entstehen für alle, die bereits ein aktives Abonnement über 6 Monate aktiv haben oder sich vor einigen Wochen zum Kauf des Jahres-Abos entschlossen haben. In dem Fall

Solltet ihr die Bedingungen erfüllen und Jade noch nicht erhalten haben, geduldet euch einfach noch ein bisschen. Es kann manchmal einige Tage dauern, bis das Reittier bei allen Spielern angekommen ist. Ihr erhaltet im Spiel eine Meldung, dass ein neues Geschenk in eurer Sammlung wartet, wenn es so weit ist.

Was haltet ihr von diesem neuen Mount? Niedlich und wirklich hübsch? Oder passt das gar nicht zum Stil von World of Warcraft?