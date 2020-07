In WoW Shadowlands müsst ihr alle einen Pakt wählen. Doch wie trefft ihr eure Auswahl? Wie wichtig sind euch Style, Story oder die Charakter-Stärke?

In World of Warcraft Shadowlands ist die Wahl des Paktes eine große und bedeutsame Entscheidung. Denn Charaktere können sich auf der Maximalstufe nur einem einzelnen Pakt anschließen. Vier davon stehen zur Auswahl und sie sind jeweils die führende Gruppierung in den einzelnen Gebieten von Shadowlands.

Was bringen Pakte? Pakte haben eine ziemlich breite Palette an Boni, die sich mit sich bringen. So bekommt jeder Charakter 2 neue Fähigkeiten – eine für alle Mitglieder des Paktes und eine für die entsprechende Klasse. Oben drauf gibt es noch „Seelenbindungen“. Das sind kleine Talentbäume mit passiven, weiteren Boni. Doch ein Pakt hat noch mehr zu bieten.

Es gibt eine vollständige Kampagne, welche die Geschichte des Pakts weiterspinnt und neue, interessante Aspekte aufdeckt. Zusätzlich geben Pakte auch noch eine Vielzahl von kosmetischen Belohnungen. Dazu gehört die eindrucksvolle Rüstung des Pakts aber auch coole Gegenstände wie Flügel und womöglich sogar einige Reittiere.

Pakte geben viel Zeug – wie etwa coole, stylische Rüstung.

Die Wahl des Paktes ist entscheidend: Einmal für einen der vier Pakte entschieden, kann diese Wahl nicht mehr so leicht geändert werden. Es soll zwar möglich sein, den Pakt zu wechseln, wenn man wirklich denkt, einen großen Fehler begangen zu haben, doch ist das mit einigen Mühen verknüpft. Ein wiederholtes „Hin und Her“ wird es wohl nicht geben, sodass die Wahl mehr oder minder als permanent angesehen wird.

Welche Pakte gibt es? Insgesamt stehen in Shadowlands vier unterschiedliche Pakte zur Verfügung. Alle Pakte lernt ihr erst während der Level-Phase kennen und müsst euch dann auf Stufe 60 (dem neuen Maximal-Level) für einen der vier entscheiden.

Kyrianer: Die edlen Kyrianer trefft ihr in Bastion. Diese blauen, engelsgleichen Wesen stehen für Ordnung und einen geregelten, kontrollierten Ablauf im Jenseits.

Venthyr: Die vampirartigen Venthyr begegnen euch in Revendreth. Sie überwachen die „Bestrafung" der Seelen, die für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden.

Nekrolords: Die Nekrolords findet ihr in Maldraxxus. Sie stellen die Armeen der Schattenlande und nur die stärksten Krieger landen hier.

Nachtfae: Die Nachtfae warten im Ardenwald und kümmern sich um Naturgeister, die in ihrer Welt gestorben sind.

Wie entscheidet ihr euch für einen Pakt?

Doch wir wollen gar nicht so genau wissen, welchen der Pakte ihr auswählt – sondern lieber, nach welchen Kriterien ihr euren Pakt auswählen! Geht es euch vor allem um die Stärke eures Charakters? Interessiert ihr euch für die coolsten Style-Items? Oder wählt ihr den Pakt sogar nach der interessantesten Story aus?

Wenn ihr eure Antwort noch ein bisschen besser begründen wollt, dann lasst uns doch einen Kommentar da und erklärt, wie ihr zu eurem Pakt finden werdet.