WoW: Die neuen Flugrouten in Shadowlands haben einen coolen Trick

Flugrouten in World of Warcraft Shadowlands sind richtig komisch. Sie erinnern an Reisen im Weltraum und sind doch richtig cool gemacht.

In World of Warcraft: Shadowlands befinden wir uns in den Reichen der Toten. Vieles dort funktioniert nicht so, wie wir es von Azeroth oder Draenor gewohnt sind – das gilt auch für die Flugrouten. Wer von der Hauptstadt Oribos in eine der vier Zonen reist, dem bietet sich ein ungewöhnliches Bild.

Was ist da zu sehen? Wer von Oribos in eines der Gebiete reisen will, muss in der Hauptstadt eines der großen Portale anklicken. Anschließend steigt man automatisch auf ein Reittier und fliegt einige Hundert Meter aus Oribos, bis hin zu einem weiteren Portal. So weit, so bekannt.

Kaum im Portal angekommen, beschleunigt das Reittier und die Spielumgebung ändert sich. In rasender Geschwindigkeit rauscht der Charakter durch einen magischen Tunnel und folgt einem Animafluss bis in das gewünschte Gebiet.

Optisch erinnert das ein wenig an Reisen in Lichtgeschwindigkeit oder die Masseportale aus Mass Effect.

Warum sind die Flugrouten so? Der Grund für diese „verschleierten“ Flugrouten ist vor allem ein darstellerischer Trick. Die verschiedenen Gebiete von Shadowlands liegen „auf dem gleichen Kontinent“, daher ist kein Ladebildschirm notwendig. Gleichzeitig sind die Gebiete aus Sicht der Story aber nicht nahe beieinander, man kann also nicht einfach von Bastion nach Ardenweald „rüberfliegen“. Daher nutzt Blizzard diese kleine Sequenz zur Ablenkung, während das Flug-Reittier drastisch beschleunigt, um die Strecke zu überbrücken.

Die reise durch die „Zwischenwelt“ wird mit einem langen Effekt versehen – der Nutzen ist klar.

Während viele Spieler den Effekt ziemlich cool finden, fürchten andere jedoch , dass sich der Effekt rasch abnutzt und dann eher nervig wird. Blizzard könnte hier aber die Geschwindigkeit des Reittiers noch weiter erhöhen, was die Dauer in diesen „Anima-Tunneln“ reduzieren würde.

Sind alle Flugrouten in Shadowlands so? Nein. Die Reisen innerhalb eines Gebiets, also etwa von einem Flugpunkt in Ardenweald zu einem weiteren in Ardenweald, finden weiter in herkömmlicher Manier statt. Hier könnt ihr die Umgebung und Aussicht genießen, während ein Greif (oder anderes Reittier) euch zum Ziel bringt.

Was haltet ihr von diesen neuen Flugrouten? Cool und passend für Shadowlands? Oder eher nervig?