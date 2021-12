Spieler aus dem gewöhnlichen „WoW Classic“ landen in der „Saison der Meisterschaft“ – das Chaos ist perfekt. Und es ist unfair.

Die Saison der Meisterschaft in World of Warcraft befindet sich noch recht am Anfang. Bei diesem „WoW Classic+“ erleben die Spieler die ursprünglichen Phasen von World of Warcraft Classic in einem schnelleren Ablauf, können aber einmal mehr die unterschiedlichen Content-Phasen am Stück erleben.

Doch jetzt kam es zu einem verheerenden Fehler: Komplett übermächtige Charaktere aus den alten „Classic“-Servern sind in der Saison der Meisterschaft aufgetaucht.

Was ist passiert? In den vergangenen Tagen gab es auf einigen der „Saison der Meisterschaft“-Realms plötzlich sonderbare Sichtungen. Spieler waren zu sehen, die mit Ausrüstung entdeckt wurden, die sie eigentlich noch gar nicht besitzen können durften. Die bestmögliche PvP-Ausrüstung oder auch Reittiere wie die Schwarze Qirajidrohne vom AQ-Eröffnungsevent wurden gesichtet.

Die Schlussfolgerung: Einige Spieler waren in der Lage, ihre „fertigen“ Charaktere aus den alten Classic-Realms zu nehmen und auf die Saison der Meisterschaft zu transferieren.

Was hat das für Folgen? Ziemlich verheerende. Die so transferierten Charaktere besitzen bereits Ausrüstung aus den späteren Phasen von World of Warcraft und turnen etwa mit den T3-Sets aus Naxxramas oder Waffen wie „Donnerzorn, Gesegnete Klinge des Windsuchers“ durch die Spielwelt. Im PvE sind sie verheerende Killer-Maschinen und im PvP pflügen sie durch die Feinde, die ihnen gar nichts entgegensetzen können.

Dazu kommt noch, dass diese Charaktere beim Transfer auch Items und Gold mit sich gebracht haben, was die Wirtschaft der Realms langfristig und permanent schädigen kann, wenn Blizzard die Charaktere und deren Besitz nicht zeitnah aus dem Spiel entfernt.

Der YouTuber „Life is Moot“ hat dazu ein kleines Video gemacht und zeigt, wie er einen solchen Spieler in der Saison der Meisterschaft entdeckt hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie konnte das passieren? Das ist nicht ganz klar. Eigentlich sollte es nicht möglich sein, Charaktere von einem herkömmlichen „Classic“-Realm auf die Realms der Season of Mastery zu transferieren. Doch offenbar gab es da einen Bug oder Glitch, der Spielern ebene genau das ermöglichte.

Besonders demütigend für Blizzard: Die Spieler, die den Transfer offenbar durchführen konnten, haben sich zum Teil auch noch verhöhnende Namen gegeben, etwa wie „Indiecompany“ in Anspielung an den sarkastischen Spruch, dass Blizzard ja nur eine „kleine Indie-Firma“ sei, die solche Fehler ja nicht vermeiden könnte – was natürlich Quatsch bei einem Milliarden-Dollar-Unternehmen ist.

Es ist davon auszugehen, dass die Charaktere zeitnah wieder aus der Saison der Meisterschaft entfernt werden. Ob die Saison-Server dadurch langfristige negative Folgen davontragen werden, bleibt abzuwarten.