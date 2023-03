WoW: Schlüssel des Gewölbes von Zskera farmen – So geht’s am schnellsten

Das Farmen der Schlüssel des Gewölbes von Zskera in World of Warcraft kann anstrengend sein. Wir verraten, wie es am schnellsten geht.

Eines der neuen Features von Patch 10.0.7 sind die Gewölbe von Zskera. Dort gibt es jede Woche eine Menge Schätze zu plündern und zahlreiche Geheimnisse zu entschlüsseln. Doch um den maximalen Fortschritt aus den Gewölben zu holen, benötigt ihr jede Menge „Schlüssel des Gewölbes von Zskera“, die ihr zuvor farmen müsst. Wir verraten euch, welche Methoden sich dafür am besten eignen.

Wie viele Schlüssel braucht man? Nach aktuellem Stand braucht man pro Woche 28 bis 30 Schlüssel. Das kann ein wenig variieren, denn gelegentlich lässt sich ein Tor auch ohne Schlüssel öffnen. Wenn ihr 30 oder mehr Schlüssel zum Beginn einer neuen WoW-Woche (Mittwoch) habt, dann seid ihr allerdings auf der sicheren Seite und solltet sofort alle Kammern öffnen können.

Methode 1: Das Farmen von Rare-Mobs

Die mit Abstand effizienteste Methode ist es, sich einer Gruppe anzuschließen und die verschiedenen seltenen Feinde auf der Verbotenen Insel abzuklappern. Aktive Rare-Mobs werden euch deutlich auf der Weltkarte markierte, sodass es keine Schwierigkeiten geben sollte, immer wieder schnell einen neuen zu finden.

Seltene Feinde werden euch auf der Map angezeigt. Zumeist kommen rasch viele andere Spieler angelaufen.

Die Rare-Mobs droppen nicht nur Schlüssel, sondern auch große Mengen an Elementarüberfluss. Jeweils 2.000 könnt ihr in Morqut bei Daela gegen einen „Sack mit Kuriositäten“ umtauschen, der auch nochmal eine rund 30-%-Chance auf einen Schlüssel hat.

Übrigens könnt ihr die seltenen Feinde auch mehr als einmal pro Tag bezwingen. Sie werden euch zwar nicht mehr auf der Karte angezeigt und sind auch im Interface nur noch gewöhnliche Elite-Gegner, aber sie können weiterhin Schlüssel des Gewölbes von Zskera droppen.

Methode 2: Das Sammeln von Schätzen

Die zweite Methode ist das Sammeln von kleinen Schätzen. Denn überall auf der Verbotenen Insel gibt es unterschiedliche Arten von Schatztruhen. Das können tatsächliche Truhen, aber auch Knochenhaufen oder Vogelnester sein. Diese Schätze enthalten zu rund 15 % einen Schlüssel des Gewölbes von Zskera. Die Chance ist damit zwar geringer als bei den seltenen Feinden, allerdings lässt sich das Sammeln von Schätzen problemlos solo erledigen.

Aber keine Sorge, ihr müsst nicht mit Adleraugen herumfliegen und auf kleine Details achten. Reist zum Dorf Morqut und sprecht mit Daela beim Missionstisch. Sie verkauft für 2.000 Elementarüberfluss die „Reliquiar-Schriftrolle der Wahrnehmung“. Bei Verwendung werden euch für 60 Minuten sämtliche Schätze in der Nähe auf der Minimap angezeigt.

Daela verkauft zwei nützliche Gegenstände, mit denen ihre Schatzkisten auf der Minikarte seht oder neue Schlüssel bekommt.

Ihr müsst dann nur noch über die Insel fliegen, von Schatz zu Schatz gleiten und habt im Verlauf der Stunde sicher 20 oder mehr Schlüssel gesammelt.

Achtet auch auf die „Verbotene Truhe“, die rund alle 30 Minuten spawnt und von zwei bis drei Elite-Gegnern bewacht wird. Zumeist stürmen alle Spieler dorthin, sodass sie sich ganz einfach öffnen lässt.

Zuletzt sei noch erwähnt, dass alle Kreaturen auf der Verbotenen Insel eine geringe Chance haben, einen Schlüssel zu droppen – also auch gewöhnliche und Elite-Gegner. Die Chance ist hier allerdings bedeutend kleiner als bei Schätzen.

Schlüssel an Twinks verschicken

Übrigens sind die Schlüssel des Gewölbes von Zskera an euren Account gebunden und nicht den einzelnen Charakter. Das bedeutet, dass ihr die Schlüssel auch einfach an einen Zweitcharakter schicken könnt, wenn euer Main-Charakter bereits genug haben sollte. Alternativ könnt ihr die Schlüssel natürlich auch im Vorfeld farmen, sodass ihr in den kommenden Wochen immer genug habt.