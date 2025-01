WoW hat eine schlechte Nachricht für alle, die Tiefen richtig nervig finden

Wenn ihr gar keine Lust auf Tiefen in World of Warcraft habt, gibt es nun eine schlechte Nachricht. Denn ihr müsst bald mehr davon machen.

Eines der größten neuen Features von World of Warcraft: The War Within waren die Tiefen. Auch wenn es zu Beginn eine Menge Chaos und Balance-Probleme gab, wurden die Tiefen durch einige Patches doch deutlich verbessert und sind gerade für Solo-Fans attraktiv. Allerdings wird sich da einiges ändern – ihr müsst in Patch 11.1 noch mehr Tiefen besuchen.

Was ändert sich? Der PTR ist aktiv und daraus lassen sich bereits einige Änderungen erkennen, die Blizzard an Saison 2 von The War Within vornehmen wird. Die bisher wohl größte Änderung an den Tiefen: Um alle 3 Optionen der wöchentlichen Schatzkammer in der Kategorie „Welt“ freizuschalten, muss man insgesamt 12 Aktivitäten abschließen. Oder, klarer formuliert: Für die maximale Belohnungen muss man 12 Tiefen pro Woche abschließen.

Alle 3 Optionen sind schwerer zu erreichen, da sie mehr Aktivitäten erfordern werden:

1. Platz: 3 Aktivitäten (Welt-Events oder Tiefen) – eine Steigerung von 1

2. Platz: 6 Aktivitäten (Welt-Events oder Tiefen) – eine Steigerung von 2

3. Platz: 12 Aktivitäten (Welt-Events oder Tiefen) – eine Steigerung von 4

Das bedeutet, dass man künftig deutlich mehr spielen muss, um alle Optionen zur Auswahl zu haben.

Beachtet, dass es sich hierbei bisher um Informationen vom PTR handelt. Bis zum Release von Patch 11.1 Undermine(d) kann sich noch einiges ändern.

Warum ist das nervig? Tiefen sind ein neues Feature aus The War Within, das die Community weitestgehend gespaltet hat.

Viele lieben die Tiefen, weil sie hier auch im Alleingang gute Ausrüstung in ihrem eigenen Tempo bekommen können. Als kleine „Solo-Dungeons“ kann jeder nach eigener Leistungsbereitschaft, Zeit und Können Erfolge feiern und sich ohne sozialen Druck solide Belohnungen verdienen.

Viele andere empfanden die Tiefen allerdings als nervig. Gerade zum Start einer Saison kann sich das Abschließen von Tiefen als „nervige Pflicht“ anfühlen, um möglichst viele Optionen in der Schatzkammer zu haben.

Aus diesem Grund gibt es auch einen kleinen Aufschrei, dass man für die maximalen Belohnungen noch mehr Zeit in den Tiefen verbringen muss. Zusätzlich dazu kommt noch das Problem, dass lediglich „reichhaltige“ Tiefen die volle Belohnung einbringen. Davon kann man pro Tag allerdings nur 4 besuchen. Wer also alle 12 Tiefen für die Schatzkammer machen will, muss an mindestens 3 Tagen in der Woche jeweils 4 Tiefen erledigen. Das ist schon ein ziemlich großes Zeit-Investment, wenn man es mit den anderen Kategorien vergleicht, die man im Grunde an einem Abend oder maximal zwei davon abhaken kann.

