Alle Bosse der neuen WoW-Saison auf einen Blick – So seid ihr nicht der „Noob“ in der Gruppe

Damit die neue Saison in World of Warcraft für euch kein Desaster wird, werden alle Bosse im Schnelldurchlauf erklärt. Eine Info-Grafik macht es möglich.

Am 05.03.2025 beginnt die zweite Saison von The War Within, der aktuellen Erweiterung von World of Warcraft. Damit einher geht nicht nur der Start eines neuen Raids und des „World First“-Rennens, sondern auch neue Dungeons für den Spielbereich Mythisch+. Das heißt, dass alle sich an neue Dungeons und Mechaniken von tödlichen Bossen gewöhnen müssen, um die harten Herausforderungen zu bewältigen.

Das kann viel zu lernen sein, immerhin muss man über 30 Bosse schnell erfassen können oder sich stundenlang durch Guides und Zusammenfassungen wühlen. Aus der WoW-Community gibt es aber Abhilfe.

Woher stammt die Grafik? Im Subreddit von WoW hat der Spieler anxious_alexYT die Grafik veröffentlicht – das macht er seit einer Weile zum Beginn jeder Saison. Die Grafik zeigt die verschiedenen Bosse aller 8 aktuellen Dungeons und hat dazu immer 2 bis 4 Stichpunkte, die wichtigste Mechaniken in aller Kürze zusammenfassen.

Wenn ihr künftig also in die Dungeons abtaucht und diese noch nicht vollständig kennt, dann kann es sich lohnen, die Grafik auf einem zweiten Monitor offen zu haben, um schnell nachlesen zu können, was ein Boss genau macht und wie man den tödlichen Fähigkeiten entgeht.

Für wen ist das nützlich? Die Infografik dürfte sich für die allermeisten Spielerinnen und Spieler eignen – egal ob sie ganz neu im Bereich „Mythisch+“ sind oder bereits Veteranen. Die Tipps und Tricks genügen, um die Dungeons zumindest bis zu einem Bereich von „Mythisch+10“ zu absolvieren. Bei allem, was darüber hinaus geht, muss man noch stärker auf einzelne Cooldowns und Mechaniken achten – aber bis die meisten von uns in diesem Spielbereich angelangt sind, dürfte es ohnehin einige Wochen dauern.

Abgesehen von Info-Grafiken können beim Besuch von Dungeons auch Addons helfen, die bestimmte Mechaniken komfortabel mit einem Timer anzeigen oder euch warnen, wenn ihr eine bestimmte Handlung ausführen sollt. Die wohl besten Addons für World of Warcraft haben wir euch hier vorgestellt.