Während Azeroth am Rande der Zerstörung steht, strömen WoW-Fans in die Tavernen

Erstaunlich viele Spieler von World of Warcraft verbringen einen Teil ihrer Freizeit in den Tavernen Azeroths, um sich dort dem Rollenspiel hinzugeben, das soziale Miteinander zu genießen und ihren Akku aufzuladen.

In den vergangenen 20 Jahren stand die World of Warcraft bereits diverse Male am Rande ihrer Zerstörung. Und selbst wenn mal kein Sargeras irgendein riesiges Schwert in den Planeten rammen möchte, tobt irgendwo ein Krieg oder Konflikt, der unzählige Opfer kostet.

Als Weltenretter vom Dienst kann es ganz schön zermürbend sein, sich ständig zum Wohl aller in den Dienst einer größeren Sache zu stellen. Es verwundert daher nicht, dass viele Spieler in WoW nach alltäglicheren Aktivitäten suchen, um auch mal abzuschalten und den eigenen Akku aufzuladen.

Über genau diese Spieler berichtet ein neuer Artikel auf polygon.com, den wir euch an dieser Stelle empfehlen möchten. Dort kommen mehrere Spielerinnen und Spieler aus der Rollenspiel-Community zu Wort, die mit ihren Gemeinschaften besondere soziale Momente schaffen.

Auch im aktuellen WoW-Patch 11.1 gibt es wieder gefährliche Konflikte:

Die Welt brennt? Erstmal ein Bier!

So erklärt Braumas, der Leiter vom Orden der Hippogryphen, dass man sich die Taverne in Theramore ausgesucht hat, um dort regelmäßig Treffen und RP-Events zu veranstalten – auch wenn die großen Hauptstädte natürlich sehr viel bessere Treffpunkte für soziale Interaktionen darstellen.

In den Lokalen Azeroths kann man dann schon mal auf eine Spielercharakterin treffen, die sich schmerzhaft bei einem Versicherungsprüfer (ebenfalls gespielt von einem WoW-Helden) darüber beklagt, dass ihre Bäckerei zerstört wurde und sie nun ihren Anspruch auf eine Zahlung rechtfertigen muss.

Oder man hört einen Veteran des Dritten Krieges mit seinen Kameraden anstoßen, während er laut darüber nachdenkt, wie sich die Narben der zahllosen Kriege in seine Seele eingebrannt haben. Dass das Mulgore-Feuerwasser im Chat irgendwann seine Wirkung zeigt, ist dabei absolut gewollt.

Dabei scheinen unterschiedliche Tavernen auch verschiedene Spielertypen anzuziehen. Ein Rollenspiel-Fan erklärt etwa: „Was ich an Rollenspieltreffpunkten, insbesondere an Tavernen, liebe, ist, dass man dort alle möglichen verschiedenen Charaktere treffen kann. Tavernen sind je nach Stadt so unterschiedlich, dass man immer verschiedene Leute trifft.“

Toller Nebeneffekt: Wenn eine Stadt nicht nur von NPCs bevölkert wird, sondern auch von Spieler-Charakteren, die einfach nur banalen Aktivitäten oder Gesprächen nachgehen, dann verströmt diese gleich viel mehr Leben und Glaubwürdigkeit.

Rollenspiel in The War Within

Beim Design der neuen Regionen der aktuellen Erweiterung The War Within haben die Blizzard-Entwickler darauf geachtet, den Rollenspiel-Fans genau solche Rückzugsorte bereitzustellen. Aber auch Kontext zum neuen Volk der Irdenen, die auf Nahrungsaufnahme verzichten, aber dafür andere Wünsche haben.

Irdene lieben etwa den Besuch der heißen Wasserbäder. Diverse Irdenen-Spieler haben das in ihre RPG-Erfahrung aufgenommen. In der frisch veröffentlichten Zone von Undermine strömen indes Goblin-Spieler zum Incontinental Hotel, um sich dort der chaotischen Atmosphäre der grünen Spitzohren hinzugeben und mit ihresgleichen zu feiern.

Wie sieht es aus: Schlüpft ihr in WoW ab und an auch in eine Rolle? Falls ja: Was war euer bisher coolstes RP-Erlebnis in der World of Warcraft? Verratet es in den Kommentaren!

Überhaupt hat The War Within einige wichtige und richtige RPG-Elemente wieder zurück ins MMORPG gebracht. Zum Launch der Erweiterung feierte MeinMMO-Dämon Cortyn das und brachte viele gelungene Beispiele mit: WoW ist plötzlich wieder ein richtiges Rollenspiel – und ich liebe es