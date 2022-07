WoW: Irrer Jäger tötet alle Feinde mit nur einem Schuss

Ravenswatch ist ein Action-RPG, das den Erfolgstitel Curse of the Dead Gods auf Steam, PS5, Xbox Series & im Epic Games Store beerben soll.

Ist das nicht exploiten und verboten? Grundsätzlich ja. Vor allem das Verbreiten von Exploits sieht Blizzard nicht gerne. Im Fall von Rextroy steht dieser aber mit den Entwicklern in Kontakt und schickt diesen einen Bericht zum jeweiligen Bug oder Exploit. Seine Videos erscheinen dann in aller Regel erst, wenn der Fehler bereits im Spiel gefixt ist und nicht mehr reproduziert werden kann. Daher lassen sich die meisten von Rextroys „Oneshot“-Kombos auch nicht mehr nachmachen.

Dieser massiv erhöhte Schaden ist dann allerdings die Basis für den DOT-Effekt, der auf alle anderen Feinde im Umfeld gesetzt wird – was im Endeffekt dazu führt, dass sie einen DOT auf sich haben, der für rund 500.000 Schadenspunkte tickt. Ein vielfaches mehr, als jeder Charakter in World fo Warcraft aktuell haben kann.

Der Trick ist mal wieder die Verwendung von seinen berüchtigten Fröschen. Diese lassen sich überall in der Welt spawnen und zählen als niedrigstufiges Tier – es kassiert also erhöhten Schaden von Spielern, die Stufe 60 erreicht haben. Das wiederum führt dazu, dass Tödlicher Schuss mit mehreren Millionen Schadenspunkten den armen Frosch ins Jenseits befördert.

Wie funktioniert das? Das wichtigste Element ist hier das legendäre Items „Beutel mit Klingenbruchstücken“ (Pouch of Razor Fragments). Das sorgt beim Jäger dafür, dass der Tödliche Schuss alle Feinde in der Nähe des Ziels mit einem Schaden-über-Zeit-Effekt belegt, der 60 % des Schadens entspricht, den der tödliche Schuss angerichtet hat. In aller Regel sind das nur ein paar Hundert oder Tausend Schadenspunkte. Eine solide Option für Flächenschaden, aber eben nichts Verheerendes.

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von „Legenden“ in World of Warcraft, die einfach jeder kennt. Einer davon ist der Spieler Rextroy. Der macht immer wieder auf sich aufmerksam, indem er Bosse entweder solo bezwingt oder interessante Bugs und Exploits findet, mit denen er Spieler „oneshotten“ kann. Das ist auch jetzt wieder passiert. Denn als Jäger mit ziemlich schlechter Ausrüstung kann er genug Schaden machen, um alle anderen Spieler einfach umzupusten.

500.000 Schaden mit einem einzigen Angriff tötet jeden Horde-Spieler in World of Warcraft . Ein Jäger macht das ganz einfach.

