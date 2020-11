WoW: Rekord! Erste Gruppe schafft Mythisch+34 – sogar mit Restzeit

Die Rekorde purzeln auch weiterhin in World of Warcraft. Jetzt hat eine Gruppe sogar Mythisch +34 geschafft – das wurde nicht einmal knapp.

Obwohl in World of Warcraft gerade das große Warten auf die neue Erweiterung Shadowlands läuft, tummeln sich noch manche Spieler in „Mythisch+“-Dungeons. Trotz der Abschaffung der Verderbnis purzeln da gerade noch ein paar Rekorde. Der ersten Gruppe ist es nun gelungen, einen Schlüsselstein der Stufe Mythisch +34 innerhalb der Zeit zu bewältigen.

Was ist passiert? Obwohl die meisten schon auf das Pre-Event von Shadowlands starren, spielen einige noch Mythisch+. Einer Gruppe gelang es nun, den Dungeon Mechagon: Schrottplatz auf der mythischen Stufe 34 zu bewältigen. Die Gruppe bestand aus:

Bamesjond (Gebrechen-Hexenmeister)

Equibus (Frost-Magier)

Flippys (Braumeister-Mönch)

Lagbugdc (Heilig-Paladin)

Som (Gesetzlosigkeit-Schurke)

Am Ende hatten sie noch genügend Zeit über. Satte 1:34 Minuten blieben noch – da hätte man fast noch einen weiteren Boss umhauen können.

Wie ist das möglich? Trotz der Abschaffung der Verderbnis-Effekte sind viele Dungeons in Battle for Azeroth leichter geworden. Das liegt auch an einigen Änderungen, die im Hintergrund gemacht wurden, wie dem Level-Squish. Das sind etwa:

Der Debuff des Affices „Platzend“ verursacht keinen prozentualen Schaden mehr, sondern einen festen Wert pro Stapel. Außerdem ist er nun ein Magie-Effekt und kann gebannt werden.

Die Azerit-Fähigkeit „Herz der Dunkelheit“ ist nun dauerhaft aktiv, auch ohne Verderbnis. Das sorgt für einen deutlichen Boost der sekundären Werte.

Die Skalierung innerhalb der „Mythisch+“-Dungeons fällt ein bisschen schwächer aus.

Trotz all dieser Anpassungen ist Mythisch+34 noch immer eine richtig große Hausnummer. Immerhin ist eine solche Leistung gar nicht notwendig, denn über Mythisch+15 steigt die Belohnung nicht weiter an.

Was war euer höchster Schlüsselstein, den ihr in Battle for Azeroth absolviert habt?

