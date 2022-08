WoW: „Schicksalshafte“ Raids sind verbuggt – Blizzard schenkt ihnen mehr Leben

Die Raids in WoW Shadowlands wurden gebufft, auch wenn Blizzard hier nur von einer „Korrektur der Anzeige“ spricht. Was ist da los?

Die Saison 4 von WoW: Shadowlands ist gerade erst gestartet, doch so ziemlich alle Inhalte der neuen Saison sorgen für Probleme. Zuvor gab es schon massive Kritik an den „Mythisch+“-Dungeons, die eine sonderbare Skalierung und mitunter sehr viele Oneshot-Mechaniken haben. Jetzt gerieten auch noch die Raids in den Fokus und Blizzard musste nachbessern. Viele Bosse sind nun deutlich härter.

Was war das Problem? Die „Fated“ Raids haben sich als viel zu einfach herausgestellt. Mitunter pflügen Spieler innerhalb von wenigen Minuten durch die Bosse – selbst auf heroischer Variante überleben manche Bosse keine zwei Minuten, obwohl sie durch die Fated-Affixe ein bisschen härter sein sollten. Sie hatten einfach zu wenig Lebenspunkte.

Hinzu kam ein Fehler, dass auch die Fähigkeiten der Spieler nochmal deutlich mehr Schaden verursachten, als eigentlich geplant. Manche Jäger berichten, dass ihre Schüsse plötzlich für 32.000 Schadenspunkte einschlugen, was Bosse nur so dahinschmelzen ließ.

Blizzard wurde sich des Fehlers schon relativ früh bewusst und versprach, an einer Lösung zu arbeiten.

Was hat Blizzard nun gemacht? In der mythischen Variante von Schloss Nathria – und damit auch aktuell in der „Schicksalshaften“ Version – wurden die Lebenspunkte der Bosse um satte 15 % erhöht. Es kommt relativ selten vor, dass Blizzard bei Raids nachträglich noch eine so drastische Korrektur nach oben vornimmt.

Angeblich handelt es sich dabei aber lediglich um eine Korrektur der Anzeige, die tatsächlichen Lebenspunkte sollen sich gar nicht verändert haben – das sagte Blizzard zumindest im offiziellen WoW-Forum. Viele Spieler bezweifeln das und sind unzufrieden über die Änderungen, denn Blizzard hatte mit dem Hotfix laufende Raid-Instanzen zurückgesetzt und damit viele Spieler aus dem Raid geworfen, der dann von vorne starten musste.

Wie kam dieser Fehler zustande? Dass die Bosse viel zu wenig Leben hatten, ist ein Fehler, der vermutlich während der Test-Phase hätte auffallen müssen. Womöglich hat Blizzard einfach unterschätzt, wie stark sich die Kraft der Charaktere in den letzten Patches verändert hat oder nicht stark genug getestet. Immerhin ist Saison 4 nur eine „experimentelle“ Saison, in die nicht so viele Ressourcen gesteckt wurden, damit weiter mit ganzer Kraft an Dragonflight gearbeitet werden kann.

Was haltet ihr von diesen Buffs? Sind sie gerechtfertigt und sinnvoll? Oder hätte man den Raid nun so leicht lassen sollen, damit es fair bleibt?