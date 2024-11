Ein neues Rätsel in WoW ist so schwer, dass Blizzard nochmal die Regeln erklären muss

In World of Warcraft verzweifelt die Community. Ein neues Rätsel ist so schwer, dass manche betrügen wollen – und Blizzard sanft warnt.

In World of Warcraft ist gegenwärtig der Patch 11.0.5 aktiv und damit wird hauptsächlich der 20. Geburtstag des MMORPGs gefeiert. Allerdings gibt es auch eine Menge versteckter Rätsel. Manche sind eher „offensichtlich“ und Teil einer Questreihe, andere sind deutlich versteckter.

Doch gerade die versteckten Rätsel sind noch etwas: Extrem schwierig. So kompliziert, dass Blizzard sogar nochmal die Regeln klarstellen muss.

Was ist das für ein Rätsel? Was genau am Ende des Rätsels wartet, ist noch nicht vollkommen klar. Bekannt ist jedoch, dass es sehr viele einzelne Schritte hat und – zumindest hoffen das viele – am Ende zu einem neuen Reittier hinführt.

Was hat Blizzard dazu gesagt? Blizzard hat im offiziellen Forum von WoW klargestellt, was für die Lösung des Rätsels notwendig ist – und was nicht. Dafür gab es recht klare Ansagen:

Es gibt keine Klassen-Restriktionen – jeder Charakter kann das Rätsel lösen.

Addons sind nicht notwendig – alle Rätsel können ohne den Gebrauch von Addons gelöst werden.

Es gibt kein Zeitlimit – sobald ein Rätsel veröffentlicht wurde, wird es verfügbar bleiben (mit der Ausnahme der Quests von Alyx, die Teil des Jubiläums-Events sind).

Käufe sind nicht notwendig – Keines der Geheimnisse benötigt Items aus dem Shop oder Account-Dienste.

Bannbares Verhalten ist nicht notwendig (oder erlaubt!) – alles, was in Accountstrafen enden könnte, wie Hacks oder Glitches, ist nicht notwendig und Betrüger werden die entsprechenden Strafen erhalten.

Rätsel sind schwierig, aber fair – Alles, was ihr braucht, um die Geheimnisse von Azeroth zu lösen, steht euch zur Verfügung.

Zum Abschluss sagte man noch: „Bitte löst die Rätsel in eurer eigenen Geschwindigkeit. Einige Rätsel sind extrem herausfordernd im Vergleich zu anderem Content. Bitte lasst euch Zeit und habt Spaß damit!“

Warum hat Blizzard das gesagt? Das Rätsel sorgt für einige Probleme bei der Lösung, denn auch die Profis finden nur langsam neue Hinweise – zeitweise sogar gar nicht mehr. Je verzweifelter die Rätsel-Profis werden, desto eher neigen Leute dazu, zu versuchen, das Rätsel mittels Betrügereien (wie dem Ausnutzen von Glitches) zu lösen. Zumeist unter der Annahme, dass das Rätsel ja „verbuggt“ sein müsse und man so nur den Bug umgehe.

Blizzard hat hiermit nun klargestellt, dass das definitiv nicht der Fall ist. Wer eines der großen Rätsel im Spiel lösen möchte, kann alle notwendigen Details im Spiel finden – auch wenn das manchmal viel, viel Zeit und Hirnschmalz erfordert. Falls ihr bereits gelöste Rätsel nachspielen wollt, haben wir hier die 10 größten Rätsel von World of Warcraft und wie ihr sie löst.