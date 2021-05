Die Profi-Gilde Exorsus zieht sich aus dem professionellen Raiden in World of Warcraft zurück. Nach vielen Jahren ist nun Schluss mit der Jagd nach dem World First.

Im Laufe der 16 Jahren von World of Warcraft haben sich viele große Gilden gegründet und wieder aufgelöst. Dabei sieht man die großen Namen im Rennen um die „World First“-Kills immer wieder. Method, Limit, Echo – oder auch Exorsus. Genau diese Gilde gab nun bekannt, dass man nicht länger am Profi-Raiden teilnehmen wird. Gründe dafür gibt es mehrere.

Wer ist Exorsus? Exorsus (Экзорсус) dürften die meisten WoW-Fans als die „eine, große russische Gilde“ kennen, die beim Rennen um die World-First-Kills häufiger mitgemischt hat. Auch wenn der erste Platz dieser Gilde nur seltener vergönnt war, etwa im mythischen Smaragdgrünen Alptraum in Legion, spielte die Gilde fast immer in den oberen Rängen mit.

Sie waren dabei nicht nur für ihre mehr als solide Leistung bekannt, sondern auch für ihre stimmungsvollen Videos, mit denen sie ihre Heldentaten in Szene setzten. Wie etwa in diesem Beispiel, als sie Platz 2 im mythischen Raid „Antorus, der Brennende Thron“ ergattern konnten:

Was hat Exorsus nun gesagt? In einem Statement auf Twitter erklärte der Gilden- und Raidleiter Alveona, dass es nun einige wichtige Änderungen geben würde:

Die Gilde steigt auf 2 Raidabende pro Woche um. Damit werden sie von einer Hardcore- zu einer eher „normalen“ Gilde mit gemächlichem Progress.

Einige Spieler, die weiter Hardcore spielen wollen, wechseln die Gilde und werden sich anderen Gruppen anschließen.

Genauer heißt es:

[In den letzten Jahren] haben viele von uns andere Ziele und Hobbies gefunden. Und World of Warcraft hat, leider, keine Anzeichen gezeigt, sich weiterzuentwickeln. Es wurde schwieriger, sich einem Spiel zu verschreiben, das nichts attraktives zu bieten hat, abgesehen vom Raiden. Deshalb ist diese Lösung für uns optimal – wir können weiterhin die Raids mit unseren Spielern genießen.

Wie geht es mit der Gilde weiter? Auch wenn Exorsus nicht mehr mit vollem Eifer dem „World First“ nachjagt, will die Gilde an zwei Abenden die Woche auch weiterhin raiden und die neuen Raid-Inhalte genießen. Es läuft nur alles etwas weniger Hardcore ab als in der Vergangenheit.

Der Progress soll aber weiterhin gestreamt werden und die Gilde grundsätzlich bestehen bleiben, um in Zukunft etwas gemütlicher World of Warcraft spielen zu können.

Was haltet ihr davon? Ein logischer Schritt, wenn Spieler älter werden und neue Ziele verfolgen? Oder ein weiteres Zeichen für den „Untergang“ von World of Warcraft?