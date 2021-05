WoW: Item Spotlight – Die Münze der vielen Gesichter

Diese Woche haben wir in unserem „Item Spotlight“ einen Gegenstand aus World of Warcraft für euch, mit dem ihr in fremde Rollen schlüpfen könnt. Quasi das Karnevalskostüm von Azeroth.

Mit Zehntausenden Items und knapp 700 Spielzeugen gibt es in World of Warcraft jede Menge lustige Effekte zu entdecken. An den meisten davon hat man sich relativ schnell satt gesehen, denn die Wirkung ist fast immer identisch. Nicht so bei der Maske der vielen Gesichter. Die dürfte auch nach der hundertsten Verwendung neue Ergebnisse bringen.

Was ist das Item Spotlight?

Das Item Spotlight ist ein regelmäßig wiederkehrendes Format auf MeinMMO. Alle paar Wochen wollen wir ein besonderes Item aus einem unserer betreuten Spiele genauer beleuchten und dabei die wichtigsten Fragen klären. Wo kommt der Gegenstand her? Was für einen Nutzen hat es? Was ist seine Geschichte? Wir hoffen, euch so auf ein paar coole Items hinzuweisen, die ihr bisher vielleicht übersehen habt.

Was ist die Münze der vielen Gesichter? Die „Münze der vielen Gesichter“ ist ein Spielzeug aus World of Warcraft mit stolzen 24 Stunden Abklingzeit. Die Beschreibung ist: „Werdet zu jemand anderem.“

Exakt das macht die Münze dann auch. Sie verwandelt das Aussehen eures Charakters in eines von mehreren Hundert verschiedenen Charakteren. Die Verwandlung hält genau eine Stunde an.

Doch nicht nur das reine Aussehen wird verändert, auch andere Eigenschaften eures Charakters. Wenn ihr etwa /witz in den Chat eingebt, erzählt euer Charakter einen Witz des Volkes, in das er verwandelt wurde. Gleichzeitig kann das zu ziemlicher Verwirrung führen, denn auch im Tooltip steht für andere Spieler das neue Volk. Wenn aus dem Menschen-Magier plötzlich eine Blutelfen-Magierin geworden ist, könnte das doch sonderbar wirken.

Außerdem hält die Verwandlung über den Tod hinaus, solltet ihr in einem Dungeon oder einem Kampf zwischendurch das Zeitliche segnen.

Die Verwandlung hat allerdings keinen Einfluss auf eure Fraktion oder Fähigkeiten. Ihr bleibt weiter ein Mitglied eurer Fraktion (Horde oder Allianz) und auch eure Fähigkeiten oder Volksfähigkeiten verändern sich nicht. Die Auswirkungen sind rein kosmetischer Natur ohne spielerischen Vor- oder Nachteil.

Besonders cool: Während der Schlotternächte ist die Abklingzeit der Münze von 24 Stunden auf 60 Minuten reduziert. Ihr könnt den Effekt dann permanent aktiv haben und nach Ablauf der ersten Verwandlung sofort eine neue erhalten.

Wie bekommt man die Münze der vielen Gesichter? Die Münze der vielen Gesichter ist nur während der Schlotternächte farmbar (18. Oktober bis 1. November). In dieser Zeit müsst ihr euch nach Draenor begeben und zum Schattenmondtal reisen (Warlords of Draenor). Die Münze droppt auf einer kleinen Insel, westlich von Socrethars Klippe. Die höchste Drop-Chance hat dabei Kapitän Knochenschinder (4 %). Bei den anderen Untoten liegt die Chance zwischen 1,3 % und 2 %.

Hier könnt ihr die Münze der vielen Gesichter farmen – aber nur während der Schlotternächte.

Die Feinde stellen für einen gut gerüsteten Charakter auf Stufe 60 allerdings kaum eine Bedrohung dar und können in großen Mengen gepullt werden. Im Schnitt droppt so eine Münze alle 15 bis 30 Minuten.

Allerdings: Die Münze ist nicht beim Aufheben gebunden. Da sie relativ häufig während der Schlotternächte droppt, verkaufen viele Spieler sie über das ganze Jahr im Auktionshaus. Die Preise schwanken je nach Realm und reichen von wenigen Hundert Goldstücken bis hin in fünfstellige Beträge.

Ein letzter Tipp: Wenn ihr Gold auf mehreren Realms habt, überprüft die Auktionshäuser einzeln. Da die Münze ein Spielzeug ist, kommt sie nach Benutzung in eure Sammlung und steht dann allen Charakteren auf allen Realms zur Verfügung.

Wer es nicht eilig hat und knauserig ist, wartet also bis zu den Schlotternächten im Oktober und farmt sich die Münze schnell selbst. Alle anderen greifen einfach im Auktionshaus zu.

Kennt ihr noch einen Gegenstand, der unbedingt im „Item Spotlight“ mal stärker behandelt werden sollte?