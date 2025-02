Patch 11.1 von WoW ist endlich fertig, alle reden nur über eine Sache: „Haltet mal den Mund und hört zu“

Patch 11.1 von World of Warcraft könnte ein richtiges Highlight werden. Das liegt nicht nur am Gameplay, sondern auch an der Untermalung.

Das nächste Abenteuer von World of Warcraft: The War Within ist offenbar so gut wie fertig. Der Patch 11.1 Lorenhalt hat eine neue Version auf dem PTR bekommen und die ist als „Release Candidate“ markiert. Das heißt, dass nur noch minimale Balancing-Änderungen und Bugfixes vorgenommen werden, bis es zur Veröffentlichung dieser Version kommt.

Doch mit dem letzten Update kam auch etwas anderes ins Spiel – die Musik für die Bosskämpfe. Und die ist mal etwas ganz Neues, zumindest für World of Warcraft.

Was ist neu? Das letzte Update des PTR bringt traditionell nicht nur die finalen Balance-Änderungen, sondern auch den Soundtrack des neuen Patches. Und auch wenn viele WoW-Fans die Musik häufig deaktiviert haben (eine Sünde, so nebenbei bemerkt), in Patch 11.1 könnte sich das lohnen – denn die Verantwortlichen dahinter haben sich für einen ganz anderen Musik-Stil entschieden.

Was ist das für Musik? Die Musik wird in den Spieldateien als „Gallywix Combat 01 – 05“ bezeichnet, sie wird also wohl während der finalen Konfrontation mit Gallywix in der Befreiung von Lorenhall abgespielt:

Das Besondere an der Musik ist, dass Blizzard hier dieses Mal auf die inzwischen „typische“ Bosskampf-Musik mit epischen Chören verzichtet und stattdessen auf Saxophon und Schlagzeug zurückgreift. Die Musik ist eher im Jazz-Bereich zu verordnen und erinnert viele an Gangster-Filme, die in den 50er- oder 60er-Jahren spielen.

Community feiert die Musik ausgelassen: Im Subreddit von World of Warcraft wird die Musik diskutiert und bekommt im Grunde von allen Seiten Lob. Auch wenn der Stil nicht so ganz zur bisherigen Musikauswahl von WoW passt, wirkt er doch für die Goblins angemessen – gerade für die Begegnung mit einem Kartell-Anführer. Einige Stimmen aus der Community:

„Das ist definitiv eine Änderung der musikalischen Ausrichtung, die sich von allen anderen Gebieten im Spiel unterscheidet. Fetzig, jazzig, Schlagzeug? Ich kann an kein anderes Gebiet denken, das auch nur ansatzweise so etwas hat. Was für ein Kracher.“ – SlowTheBow

„Ich schwöre bei Gott, die Entwickler, die für das ganze Goblin-Zeug verantwortlich sind, sind alle so leidenschaftlich dabei, denn alles was sie machen ist einfach klasse.“ – Kavartu

„Okay, WoW hatte über die Jahre immer fantastische Musik, aber das hier? Das ist auf einem ganz anderen Level!“ – -more_fool_me-

Wann erscheint Patch 11.1? Ein konkretes Release-Datum für Patch 11.1 Lorenhalt gibt es noch nicht. Allerdings gehen die meisten davon aus, dass das Update noch im Februar erscheint und das wäre dann wohl am 26.02. der Fall. Eine Ankündigung für diesen Termin wird in der kommenden Woche erwartet.

Mit dem Patch werden dann auch die härtesten Tiefen deutlich leichter. Weil es da bessere Ausrüstung gibt. Logisch.