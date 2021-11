WoW: Wann erscheint der Patch 9.2?

Wenn wir mit einem Release innerhalb von 3 bis 4 Monaten rechnen, dann dürfte der Patch wohl frühestens am 16. Februar 2022 erscheinen und spätestens am 16. März 2022.

Was ist ein realistischer Termin? Wenn man ein wenig spekuliert und die anderen, bisher veröffentlichten Patches, zu World of Warcraft einberechnet, dann dürfte die Dauer auf dem PTR ungefähr 3 Monate betragen. Da Patch 9.2 allerdings der finale Patch von Shadowlands sein wird, könnte es durchaus sein, dass die Entwicklungszeit ein wenig umfangreicher ausfällt.

Das nächste Kapitel der Saga von World of Warcraft wurde angekündigt. Der Patch 9.2 „Ende der Ewigkeit“ wurde in einem Entwickler-Video vorgestellt . Auch wenn viele genaue Informationen noch fehlen, gibt es eine ganze Reihe von Hinweisen zu den kommenden Inhalten.

