WoW: Paladine waren 3 Tage unbesiegbar – Jetzt nerft Blizzard sie um bis zu 75 %

Community ist begeistert über schnelle Reaktion: Auch wenn viele Spielerinnen und Spieler sich fragen, wie der Paladin überhaupt so „broken“ ins PvP entlassen werden konnte, ist die Reaktion auf diese Nerfs von allen (außer Paladinen) durchweg positiv. Man lobt, dass Blizzard beim PvP-Balancing in Dragonflight sehr schnell und präzise agiert und besonders starke Klassen regelmäßig anpasst.

Was wurde am Paladin geändert? Die Kurzform ist wohl „eine ganze Menge“. Die Abschwächungen betreffen vor allem Fähigkeiten, die sich direkt auf den Schaden des Vergelters auswirken. Allerdings wurden auch ein paar Heilungseffekte abgeschwächt. Die ganze Liste der Nerfs ist:

Was ist mit Paladinen passiert? Der Patch 10.0.7 brachte ein kleines Rework der Vergelter-Paladine mit sich. Diese haben neue Fähigkeiten und Talente erhalten und sollten sich insgesamt runder anfühlen, vor allem im PvE. Eine kleine „Begleiterscheinung“ war allerdings, dass Paladine im PvP komplett übermächtig waren. Massive Eigenheilung und noch viel mehr Schaden sorgten dafür, dass Vergelter in Arenen und auf Schlachtfeldern ihre Feinde innerhalb von 3 Sekunden aus den Latschen hauen konnten.

Der Paladin in World of Warcraft wird in Grund und Boden generft. Drei Tage war er im PvP unbesiegbar – jetzt zieht Blizzard die Notbremse.

