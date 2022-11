WoW: Quest „Omen und Räucherwerk“ ist verbuggt – So löst ihr sie trotzdem

War Robots: Frontiers ist ein PvP-Shooter, in dem Spieler in Kampfroboter schlüpfen und 6v6-Schlachten austragen.

Übrigens: Die Handwerksversorgungs-Quests können auch bei einigen anderen Missionen zu Fehlern führen. Schließt sie also am besten rasch ab oder lasst sie links liegen, bis Blizzard das gefixt hat.

Blizzard weiß über beide Probleme übrigens schon Bescheid (via Twitter ). Es ist davon auszugehen, dass ein Fix dafür in den kommenden Stunden oder Tagen live gehen wird.

Um den Fehler zu beheben, müsst ihr das Spiel also beenden und in den Spieleinstellungen sowohl Sprache als auch Text auf „Englisch“ umstellen. Danach sollte sich die Quest abschließen lassen.

Was ist das für eine Quest? Für die Quest „Omen und Räucherwerk“ („Omen and Incense“) müsst ihr für die Zentauren einige Blumen sammeln, diese anschließend zermahlen und das Pulver verbrennen. Doch das Spiel sagt euch, dass ihr nicht die notwendigen Gegenstände besitzt – selbst wenn diese alle in eurem Inventar sind.

Viele Spielerinnen und Spieler tummeln sich bereits in World of Warcraft Dragonflight und bis auf einen etwas holprigen Start scheint die Erweiterung gut zu laufen. Doch spätestens im zweiten Gebiet, den Ebenen von Ohn’ahra, kann es dann zu einigen Problemen kommen. Denn viele berichten, dass die Quest „Omen und Räucherwerk“ nicht funktioniert – und das stimmt, unter gewissen Umständen. Wir verraten, wie ihr die Quest trotzdem abschließt.

