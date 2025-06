Ab heute könnt ihr WoW mit nur einer Taste spielen – Patch 11.1.7 ist live

Der neuste Patch für World of Warcraft ist live. Ab heute habt ihr Mitspieler, die nur noch eine einzige Taste drücken.

Der neuste Patch von World of Warcraft ist live. Das Update 11.1.7 ging mit den heutigen Wartungsarbeiten am 18.06.2025 an den Start und brachte eines der bisher wohl umstrittensten Features jemals in der World of Warcraft. Denn ab heute ist es möglich, WoW mit nur einer einzigen Taste zu spielen, die euch nahezu alle Arbeit in Kämpfen abnimmt.

Was ist das für ein Feature? Ab heute könnt ihr den „1 Button Assistent“ („Ein-Tasten-Assistent“) aktivieren. Dieser gibt euch einen neuen Button, den ihr einfach in eure Action-Bars ziehen könnt. Wann immer ihr diese Taste benutzt, wird automatisch eine Fähigkeit ausgewählt, die dann verwendet wird. Das System ist dabei „intelligent“ und setzt Fähigkeiten ein, die sinnvoll sind. Es rechnet also mit ein, welche Buffs ihr gerade habt oder mit wie vielen Feinden ihr im Kampf seid. So kann man eine solide Rotation spielen, ohne sie manuell auswählen zu müssen.

Was ist der Nachteil? Um diese Automatisierung auszugleichen, bekommen alle, die das Feature nutzen, einen Malus in Form einer erhöhten globalen Abklingzeit. Ihr benutzt also weniger Fähigkeiten in der gleichen Menge der Zeit als andere Charaktere, die auf dieses Feature verzichten.

Das heißt: Die allermeisten Leute werden bei Verwendung dieses Features deutlich weniger Leistung bringen als Personen, die darauf verzichten.

Beachtet, dass es sich hierbei vor allem um ein Feature der Zugänglichkeit handelt. Es soll Personen helfen, die zum Beispiel körperliche Einschränkungen haben und daher nur mit Hilfsmitteln spielen können. Es kann aber auch von allen genutzt werden, die keine Freude an den Kämpfen in World of Warcraft haben und das Spiel aus anderen Gründen spielen – wie etwa Pet-Battles, Berufe oder Rollenspiel.

Was steckt sonst noch im Patch? Abgesehen von diesem neuen Feature stecken im Patch auch einige neue Questreihen rund um Xal’atath, die Astralen oder auch den ehemaligen Lichkönig sowie eine neue Kampagne im Arathi-Hochland. Falls ihr euch für alle Neuerungen des Patches interessiert, kann auch ein Blick auf die vollständigen Patch Notes von Patch 11.1.7 lohnen.