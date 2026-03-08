WoW-Neuling denkt, er wird von der Gruppe gelobt – Dann lernt er die Wahrheit

Kaum etwas ist peinlicher als ein Lob, das gar keines ist – weil man die Worte falsch verstanden hat. Das musste ein Hexer in World of Warcraft lernen.

World of Warcraft ist ein Spiel, in dem man früher oder später mit anderen Personen in Kontakt kommt. Entweder bei Dungeons, Raids oder einfach in der offenen Welt. Die allermeisten wollen dabei einen guten Eindruck hinterlassen und bloß nicht als „Noob“ gelten. Umso schöner, wenn man dann sogar von der Gruppe für die eigene Leistung gelobt wird. Zumindest, bis man die Wahrheit hinter den Worten begreift.

Was ist vorgefallen? Im Subreddit von WoW erzählt ein WoW-Neuling seine Geschichte. Als Hexenmeister betrat er einen Dungeon und freut sich über das, was er da zu hören bekam:

Der Tank in meinem ersten Dungeon sagte „lock rocks“ und hat mich gepingt. Darüber habe ich mich richtig gefreut, weil ich dachte, dass er mir sagte, dass ich meinen Job gut mache. Also, dass ich quasi WoW richtig rocke. Das war wirklich nett, denn ich war vorher besorgt über meine Leistung.

Die meisten ahnen es bereits – doch mit „lock rocks“ war nicht gemeint, dass der „Hexenmeister rockt“ – sondern etwas ganz anderes:

Nein! Offenbar heißt „lock rocks“, dass er von mir wollte, dass ich einen Seelenbrunnen aufstelle, damit alle einen Gesundheitsstein nehmen können. Ich habe mich ziemlich blamiert, vor allem, weil ich das erst am Ende des Dungeons verstanden habe. Immerhin hat der Moral-Boost mir geholfen, den Dungeon mit Selbstbewusstsein zu beenden. Whoops.

Diese „Hexer Steine“ sind also im englischen wohl ein ähnlicher Begriff wie bei uns die „Lutschkiesel“ – einfach ein Begriff, der für die Gesundheitssteine im Spiel benutzt wird, von denen die ganze Gruppe profitieren kann.

Community findet es niedlich: Das peinliche Geständnis kommt in der Community im Subreddit von WoW gut an. Mehr als 2.000 Upvotes gab es dafür und viele nette oder amüsierte Kommentare, die sich die Situation wunderbar vorstellen können:

„Das ist so niedlich! Ich kann verstehen, warum dieses Spiel für Neulinge so verwirrend ist, lol“ – Other-Line5979

„Ich spiele schon lange Hexenmeister, und dieser Beitrag macht mich sehr glücklich. Rock weiter, neuer Hexer!“ – Mordecham

„Keine Sorge. Als ich mit dem Spielen angefangen habe (spät 2006), da war „Twinken“ eine große Sache – also aufhören mit dem Leveln (etwa auf Stufe 19) damit man in bestimmte Schlachtfelder kommt. In meinen ersten paar Tagen sah ich im Handelschannel dann: „Suche nach Bär und Twink für ein BG“. Als junger, schwuler Mann war ich mir damals nicht mehr ganz sicher, was für ein Spiel ich da eigentlich begonnen hatte.“ – MotorGlittering5448

Solche Geschichten sind doch nett und vor allem eine schöne Erinnerung. Das ist sicher auch angenehmer als das Erlebnis, das gerade manche Neulinge in den Dungeons der neuen Erweiterung Midnight machen. Manchen kann es nicht schnell genug gehen und sie regen sich schon jetzt über zu langsame Geschwindigkeiten auf.