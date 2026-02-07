WoW: Neues Addon macht euch stolz oder stürzt euch in eine schwere Lebenskrise

WoW: Neues Addon macht euch stolz oder stürzt euch in eine schwere Lebenskrise

Wie lange spielt man eigentlich schon World of Warcraft? Eine Frage, auf die nicht alle eine Antwort haben wollen. Denn die könnte unangenehm sein.

In World of Warcraft können Stolz und Scham ganz nah beieinander sein – zum Beispiel beim Einblick in die Gesamt-Spielzeit des Accounts. Während einige mit ihren Jahren an Spielzeit prahlen, wollen andere diese Zeit lieber geheim halten – am besten sogar vor sich selbst. Ein Addon legt nun auf einen Blick offen, wie viel ihr gezockt habt und welche Klasse dabei euer Favorit ist.

Spielzeit-Addon ist Fluch und Segen zugleich

Was ist das für ein Addon? Das Addon trägt den Namen „Account Played“ und macht genau das, was der Name vermuten lässt. Er zeigt für alle Charaktere auf, wie viele Tage und Stunden man schon in World of Warcraft verbracht hat, und filtert diese Anzeige nach den unterschiedlichen Klassen. So werden mehrere Charaktere der gleichen Klasse zusammengefasst, um eine bessere Übersicht zu bieten.

Damit das Addon korrekt funktioniert, muss man nach dem Installieren allerdings einmal mit jedem Charakter einzeln einloggen. Nur so werden die /Played-Daten ausgelesen und der Addon-Datenbank hinzugefügt. Das kann, je nach Menge der Charaktere auf dem Account, eine kleine Weile dauern.

Über 2 Jahre reine Spielzeit – kommt ihr auf mehr?

Was bringt das Addon? Der Vorteil des Addons: Man sieht auf einen Blick, wie viel Zeit man mit welcher Klasse in World of Warcraft verbracht hat.

Der Nachteil des Addons: Man sieht auf einen Blick, wie viel Zeit man in World of Warcraft verbracht hat.

Das Addon könnt ihr auf der Seite curseforge herunterladen.

Je nachdem, wie lange und wie intensiv ihr Blizzards MMORPG gespielt habt, können da gut und gerne Zeiten von mehreren Hundert Tagen bei einzelnen Klassen stehen, sodass am Ende mehrere Jahre Lebenszeit zusammenkommen.

Das mag bei dem einen oder der anderen schon die Frage aufwerfen, ob man diese Zeit nicht mit etwas Sinnvollerem hätte füllen können – andere mag es mit Stolz erfüllen, wie lange und intensiv sie schon dabei sind.

Zu welcher Gruppe gehört ihr? Zeigt ihr gerne, wie lange ihr World of Warcraft schon gespielt habt und wie intensiv ihr dem Spiel verfallen seid? Oder findet ihr die Gesamtdauer so unangenehm und belastend, dass ihr sie lieber gar nicht erfahren wollt?
Falls euch die Zahl jetzt schon in die Verzweiflung getrieben hat, machen wir damit doch gleich weiter: Nicht alle großen Charaktere werden die Weltenseelen-Saga überleben.

