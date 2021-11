Gleich zwei neue Transmogs sind im Shop von World of Warcraft, mit gesalzenen Preisen. Niedliche Murlocs gibt’s für Abonnenten aber umsonst …

Es ist noch gar nicht lange her, da hat sich die Community von World of Warcraft darüber aufgeregt, dass ein neues Reittier im Shop von Blizzards MMO aufgetaucht ist. Seit wenigen Stunden gibt es nun gleich zwei neue Angebote im Ingame-Store von WoW, die vor allem für Transmog-Sammler und Murloc-Liebhaber interessant sein dürften.

Was gibt es neu? Insgesamt zwei neue „Sets“ an Gegenständen haben es in den Shop geschafft und sorgen gerade wieder für Diskussionen. Das sind:

Murlocbabytorneister: Ein Set aus 3 unterschiedlich farbigen Murlocs, die ihr in einer halben Schale auf dem Rücken tragen könnt. Ziemlich niedlich und garantiert ein Hingucker, hat aber den stolzen Preis von 15 € für alle 3 Farben.

Die Murlocs sind verdammt niedlich.

Ensemble des Himmelsbeobachters: Ein vollständiges Set für die Transmogrifikation, das sich aufgrund seines Aussehens wohl vor allem für Stoffträger eignet. Das Set erinnert mit seinen „Sternen“-Effekten ein wenig an Bosse wie Algalon und macht optisch ordentlich etwas her. Das hat allerdings einen Preis von 20 €.

Murlocs gibt’s umsonst im Abo: Wie üblich gibt es bei Abschluss eines Abos über 6 Monate eine Dreingabe. Dieses Mal sind das die kleinen Murlocs als Transmogrifikation für euren Umhang. Wer bereits ein aktives Abo über 6 Monate besitzt oder jetzt eines abschließt, sollte in den nächsten Tagen die Murlocs freigeschaltet haben. Das kann in aller Regel ein paar Tage dauern. Wenn ihr die Murlocs also nicht sofort in eurer Umhang-Sammlung findet, habt einfach ein wenig Geduld.

Community reagiert (mal wieder) empört: Wenig verwunderlich, kommt der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung nicht gut bei den Spielern an. Egal ob im Subreddit oder großen Seiten wie wowhead, die meisten sind fassungslos darüber, dass Blizzard solche Veröffentlichungen quasi zeitgleich mit dem Aufflammen neuer Skandale veröffentlicht. Einige merken jedoch an, dass die Termine für derlei Releases vermutlich schon Wochen im Voraus geplant werden.

Es gibt jedoch auch Stimmen, die mit den Angeboten zufrieden sind. Die Murlocs werden einstimmig als „ziemlich niedlich“ beschrieben und auch das Transmog-Set kommt gut weg. Es wird jedoch kritisiert, dass das Set dieses Mal keine Aussparungen hat, etwa für Nachtelfen-Ohren oder Hörner der Draenei. Das war bei einem der vorherigen Sets besser und aufwändiger gelöst.

Was haltet ihr von den Neuerungen im Shop und dem Timing? Werdet ihr euch davon etwas gönnen? Oder kommen euch solche Cosmetics sicher nicht in den Kleiderschrank?