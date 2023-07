Blizzard gibt ersten Hinweis auf neue WoW-Erweiterung, zeigt wichtigen Charakter

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft wird sicher schon entwickelt. Ein erster Teaser heizt jetzt die Spekulationen an.

Vor einigen Tagen hat Blizzard angekündigt, dass die BlizzCon im November 2023 zurückkehren wird. Die hauseigene Messe von Blizzard fand in den Jahren der Corona-Pandemie gar nicht oder nur in eingeschränkter, digitaler Form statt. In diesem Jahr wird sie allerdings wieder abgehalten und es scheint quasi bestätigt, dass Blizzard hier bereits die nächste Erweiterung von World of Warcraft enthüllt.

Einen ersten kleinen Hinweis liefert die „Key Art“ zur BlizzCon 2023. Die zeigt den Orc Thrall. Der Tradition der Vergangenheit folgend, ist das ein erster Hinweis auf die 10. Erweiterung von World of Warcraft.

Thrall ziert das Banner für die BlizzCon 2023. Was hat das zu bedeuten?

Was bedeutet die Key Art mit Thrall? Dass Thrall für die Key Art ausgewählt wurde, ist ziemlich interessant. Denn Thrall hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt keine Rolle in Dragonflight. Mit dem aktuellen Fokus der Handlung hat er also nichts zu tun.

Gleichzeitig steht Thrall sinnbildlich aber auch für das „alte“ World of Warcraft, also im Grunde die klassische Spielwelt, wie wir sie noch aus Vanilla kannten. Das würde gut mit der Theorie zusammenpassen, dass Blizzard eine umfangreiche Überarbeitung der World of Warcraft plant, quasi ein „Cataclysm 2.0“, mit dem die Welt auf den aktuellen Stand der Geschichte gebracht und grafisch spürbar aufgehübscht wird.

Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, dass Thrall gar nichts oder nur wenig mit der nächsten Erweiterung zu tun hat. Schaut man sich die Historie der „Key Art“ der BlizzCon allerdings an, erscheint das eher unwahrscheinlich.

Was bedeutete die Key Art in der Vergangenheit? Dass die sogenannte „Key Art“, also quasi das künstlerische Herzstück, mit dem die BlizzCon beworben wird, einen Charakter so prominent zeigt, war bereits in der Vergangenheit ein klarer Hinweis, auch wenn man daraus wenig ableiten konnte.

2017 war Jaina dort abgebildet. Die Erweiterung „Battle for Azeroth“ wurde angekündigt in der sie eine tragende Rolle spielte und zur Anführerin von Kul Tiras ernannt wurde.

Im Jahr 2019 war Sylvanas Windläufer auf dem Bild zu sehen. Zwar nahm man damals an, dass sie wegen ihres großen Anteils in Battle for Azeroth dort Platz fand, doch sie wurde auch zur großen Antagonistin in Shadowlands und wurde dann im Cinematic prominent dargestellt.

So geht es erst einmal kommende Woche mit WoW weiter:

Welche Rolle Thrall in der nächsten Erweiterung von World of Warcraft spielen wird, werden wir also wohl spätestens Anfang November erfahren. Bis dahin bleibt aber noch viel Zeit für Spekulationen. Also lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr glaubt, wohin die Reise von World of Warcraft als nächstes geht.