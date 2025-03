WoW hat jetzt 12.000 Cheater bestraft und ihre Namen öffentlich an den Pranger gestellt

Was macht man mit Spielern, die in einem MMORPG wie World of Warcraft nachweislich unerlaubte Cheats genutzt haben, um sich einen Vorteil zu verschaffen? Die erschummelten Leistungen aberkennen und Strafen verteilen, klar. Der chinesische Publisher von WoW macht aber noch mehr.

WoW ist zurück in China: Ihr habt es bestimmt mitbekommen: Seit August 2024 ist World of Warcraft auch wieder in China am Start. NetEase und Blizzard konnten ihre Unstimmigkeiten beilegen und sich auf eine erneute Zusammenarbeit einigen. Das Comeback könnte dann auch gleich für ein neues Allzeithoch für aktive WoW-Spieler gesorgt haben.

Bei einer so großen Community lässt es sich jedoch nicht vermeiden, dass sich auch einige schwarze Schafe nach Azeroth verirren, die gegen die Nutzungsvereinbarungen des MMORPGs verstoßen. Ähnlich wie Blizzard im Westen greift auch NetEase in China regelmäßig zum Bannhammer. Der chinesische Publisher geht aber noch einen Schritt weiter.

Es gibt Leistungen, die sollten einfach mit einem WoW-Titel gewürdigt werden:

Der moderne Pranger made in China

Was hat NetEase getan? Zum Ersten hat der chinesische Publisher 8.992 überführten Cheatern den Mythic-Plus-Titel Gehärteter Held aus Saison 1 von The War Within aberkannt. 3.000 weitere Spieler haben sich zum Zweiten eine Strafe aufgrund von Schummeleien im gewerteten PvP der Saison eingefangen.

Teils handelt es sich bei den Strafen nur um die Aberkennung der erschummelten Titel sowie Erfolge. Besonders schwerwiegende Fälle sollen aber auch gebannt worden sein. So weit, so normal.

Bemerkenswert ist die dritte Maßnahme: Mit der Bekanntgabe der Strafen auf wow.blizzard.cn ging auch noch die sehr lange Liste der bestraften Charaktere (mit den zugehörigen Servernamen) online. Da eben nicht nur permanente Banns verteilt wurden und viele der Cheater weiterhin online sein dürfen, ist das natürlich eine spannende Info für alle potenziellen Mit- und Gegenspieler der betroffenen Server.

Was haltet ihr von dieser Art Strafe? Sind euch permanente Bannstrafen für jeden Cheater lieber? Oder sollte auch Blizzard dazu übergehen, bestrafte Charaktere sowie die zugehörigen Server öffentlich zu benennen? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren! In WoW Classic waren die Entwickler so überfordert von der Bot-Situation, dass ein Spieler die Jagd selbst in die Hand genommen hat. Sein Lohn: Morddrohungen.