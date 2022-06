WoW: Massive Nerfs für’s Mausoleum der Ersten – Sogar mythisch wird viel leichter

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Seitdem der aktuelle Raid „Mausoleum der Ersten“ in World of Warcraft veröffentlicht wurde, sind bereits ein paar Monate vergangen. Doch obwohl die Schwierigkeit durch zusätzliche Ausrüstung nach und nach gesunken ist, schiebt Blizzard erneut einige Änderungen nach, um die Schwierigkeit drastisch zu reduzieren. Vor allem Bosse wie Anduin Wrynn oder auch der Kerkermeister bekommen deutliche Abschwächungen – manche sogar nicht nur auf mythischer Schwierigkeit.

