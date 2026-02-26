WoW Midnight ist gestartet! – Der Early Access läuft ab jetzt

Die neuste Erweiterung von World of Warcraft ist live – zumindest für alle, die 90 € bezahlt haben. Die Abenteuer von Midnight warten.

Pünktlich um 00:00 am 27. Februar, also genau um Mitternacht, fiel der Startschuss für die Erweiterung Midnight – zumindest für einen Teil der Spielerschaft. Denn vier Tage lang gibt es den Vorabzugang, den „Early Access“, mit dem die Käufer der edelsten Midnight-Version bereits jetzt loslegen dürfen.

Wie kann man am Early Access teilnehmen? Falls ihr selbst am Vorabzugang von Midnight teilnehmen wollt, müsst ihr die „Epic Edition“ von Midnight erwerben. Diese kostet stolze 90 €, kommt aber noch mit einigen weiteren Goodies daher. Alle Vor- und Nachteile der verschiedenen Versionen haben wir hier vorgestellt.

Wann ist der offizielle Start? Der offizielle Start von Midnight ist exakt 4 Tage später, also am 3. März 2026 um 00:00 Uhr. Dann können auch alle anderen loslegen und sich in Quel’thalas und den anderen neuen Gebieten austoben.

Vieles ist spielbar, große Vorteile gibt es aber nicht

Welche Inhalte kann man schon spielen? Während des Vorab-Zuganges sind eine Reihe von Features schon verfügbar. Dazu gehören:

  • Die 4 neuen Gebiete mit nahezu sämtlichen Quests.
  • Berufe und damit verbundene Ressourcen.
  • Dungeons auf niedrigen Schwierigkeiten.
  • Tiefen auf niedrigen Schwierigkeiten.
  • Das neue Beute-System auf niedrigster Stufe.
  • Die neuen Talentpunkte.

Welche Inhalte kommen erst später? Wie üblich starten aber nicht alle Inhalte direkt zum Early Access. Damit man keinen bedeutenden spielerischen Vorteil hat, kommen viele Inhalte erst mit etwas Verzögerung:

  • Die Haranir, das neue Volk, sind noch nicht verfügbar, sondern erst ab dem Launch.
  • Mythische Dungeons sind erst ab dem offiziellen Launch zugänglich.
  • Große wöchentliche Quests sind ebenfalls nach dem ersten Reset verfügbar.

Die meisten Endgame-Features, wie „Mythisch+“ oder auch der neue Schlachtzug starten noch einmal deutlich verzögert, nämlich am 18. März 2026. Dann beginnt die erste Saison von Midnight – natürlich mit einem „World First“-Rennen und jeder Menge knackiger Dungeons, die man erst wieder lernen muss.

Seid ihr bereits losgezogen und zockt die ganze Nacht durch? Oder hockt ihr gerade zähneknirschend auf der Arbeit und könnt gar nicht abwarten, endlich nach Hause zu kommen und loszulegen? Oder wartet ihr gar den offiziellen Launch ab, bis Blizzard die – sicher auftauchenden – Fehlerchen behoben hat?
Falls ihr noch gar nicht wisst, was eigentlich abgeht: Hier sind 3 Dinge, die ihr vor dem Launch von Midnight wissen solltet.

