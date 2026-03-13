WoW Midnight rockt, doch ein Event sorgt für Frust: „Nervig und langweilig“

Ein Endgame-Event in World of Warcraft Midnight sorgt für viel Frust, denn es wirkt unfertig. Es ist entweder chaotisch oder nur langweilig.

Auch wenn das richtige Endgame von World of Warcraft Midnight mit Dungeons (Mythisch+) und Raids noch gar nicht gestartet ist, gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man erledigen kann. Vor allem die vier verschiedenen Welt-Events sind dabei wöchentliche Aufgaben, die mit soliden Belohnungen und viel Ruf locken. Doch eines dieser 4 Events, das „Überfluss“-Event, wirkt unfertig und schlicht langweilig. Da fehlte es wohl an Entwicklungszeit.

Was ist das für ein Event? Das Überfluss-Event („Abundance“) findet an mehreren Orten in Midnight statt. Ihr könnt dort dem Loa des Überflusses huldigen und müsst dafür innerhalb von 3 Minuten möglichst viele Ressourcen abbauen – durch das Töten von Feinden, Abbauen von Erzen, Sammeln von Pflanzen und so weiter. Je mehr Ressourcen ihr abbaut, desto höher fällt eure Wertung aus.

Überfluss ist nicht fertig durchdacht, bräuchte mehr Entwicklungszeit

Warum wirkt das Event unfertig? Das liegt vor allem an der sonderbaren Skalierung des Events und dem Mangel an Informationen. Wenn man Überfluss startet, ist nicht einsehbar, wie viele andere Charaktere daran auch gerade teilnehmen. Das führt in der Regel zu einem von zwei Zuständen:

Entweder man ist ganz alleine in der Überfluss-Höhle.

In der Höhle tummeln sich 15 oder mehr Charaktere.

Je nachdem, wie das aussieht, hat man ein ganz anderes Erlebnis:

Ist man alleine, dann ist das Überfluss-Event ein langweiliger Mob-Grind. Innerhalb von 3 Minuten versucht man so viel wie möglich zu töten. Die großen Bonus-Events werden dabei quasi nicht ausgelöst, da man alleine die notwendige Wertung dafür gar nicht erreichen kann.

Ist man mit vielen Leuten dort, laufen die Bonus-Events am laufenden Band, werden sogar alle paar Sekunden ausgelöst. Es spawnt so viel Zeug, dass der Server ins Stocken gerät und auch so manche Grafikkarte heißläuft. Hier muss man sich nicht einmal bewegen, da man in der Regel mit dem Charakter schneller Zeug aufsammelt, als man es an einem Altar abgeben kann.

Es gibt hier im Grunde nur diese zwei Extreme. Entweder, man rackert sich ab, um gerade so auf ein Mindestmaß an Belohnungen zu kommen oder man steht einfach rum und wird mit einer hohen Wertung regelrecht überschüttet.

Für einige der Belohnungen muss man eine ganze Weile farmen – oft mehrere Wochen.

Community wundert sich über das Feature: Auch im Subreddit von WoW häufen sich die Fragen zu dem Event. Viele sind verwirrt, ob sie das Event einfach nicht richtig verstehen oder ob es wirklich so simpel ist, dass man schlicht viele Leute braucht, um zu bestehen:

„Überfluss schafft es irgendwie, gleichzeitig zu einfach und zu verwirrend zu sein. Es fühlt sich eher wie ein Mobile Game an. Aber immerhin hat der Loa eine tolle Stimme.“ – Kohlhaas

„Ich will nicht lügen, aber ich habe schon 9 Dundun-Splitter ausgegeben und soweit ich das beurteilen kann, ist das nur ein endloser Grind für genügend Währung, um das Zeug vom Händler zu kaufen?

Ich habe das Gefühl, da sollte noch irgendwie mehr sein, aber ich sehe es einfach nicht. Es fühlt sich so an, als hätte da jemand eine Idee gehabt, 5 Minuten vor dem Release und sie haben es einfach noch so eben reingestopft.“ – EternalNewCarSmell

Ich habe das Gefühl, da sollte noch irgendwie mehr sein, aber ich sehe es einfach nicht. Es fühlt sich so an, als hätte da jemand eine Idee gehabt, 5 Minuten vor dem Release und sie haben es einfach noch so eben reingestopft.“ – EternalNewCarSmell „Überfluss hätte ein Feature für Patch 12.x.1/5/7 sein sollen und hätte noch etwas mehr Entwicklungszeit gebraucht. Es ist einfach unterentwickelt und müsste es gar nicht sein.“ – TheBiggestNose

Cortyn meint: Ehrlich gesagt ist das Überfluss-Event die eine Sache bei den wöchentlichen Aktivitäten, bei denen ich ein wenig verwirrt die Stirn runzeln muss, weil sie aus meiner Sicht keinen Sinn ergibt. Im Gegensatz zum durchdachten Beute-System, dem zumindest soliden Verteidigen im Leerensturm oder der Harandar-Relikt-Forschung, wirkt das Überfluss-Event schlicht unfertig und undurchdacht.

In seiner ersten Variante war das Event solo im Grunde verschwendete Zeit. Denn alleine konnte man gar keine hohe Wertung erzielen, da es keinerlei Skalierung mit der Anzahl der aktuellen Teilnehmer gab. War man jedoch mit 10 Leuten gleichzeitig dort aktiv, dann wurde das Event komplett absurd – man konnte Wertungen von mehreren Millionen Punkte erreichen und Erfolge abstauben, für die Blizzard sicher mehrere Monate eingeplant hatte.

Das Überfluss-Event ist aus meiner Sicht eine Sache, die noch ein paar Wochen oder Monate mehr Arbeit benötigt hätte, um wirklich gut und sinnvoll zu sein. In seinem aktuellen Zustand ist es lediglich eine nervige, wöchentliche Pflichtaufgabe, die weder Spaß macht noch anspruchsvoll ist. Sie wirkt sowohl spielerisch als auch designtechnisch nicht durchdacht. Es ist ein Element, auf das ich gut und gerne verzichten könnte – aber es spielen „muss“, wenn ich starke Berufs-Ausrüstung haben will.

Vielleicht schaffen die Entwickler es ja, das Event bis zum nächsten größeren Patch zu überarbeiten und zu verbessern. Denn der aktuelle Zustand entspricht nicht der Qualität, die man sonst von neuen Features eigentlich erwarten dürfte. Ganz anders ist das Prey-System, das richtig gut ist – und mit ein paar Tricks sogar in wenigen Minuten abgeschlossen ist.