Nach 14 Jahren wurde dieses Item in WoW endlich gefunden

Knapp 14 Jahre hat es gedauert, bis Spieler diesen Gegenstand in World of Warcraft erhalten konnten. Jetzt angeln sie alle danach.

Wenn es um das Sammeln von Transmog-Gegenständen geht, um den eigenen Charakter aufzuhübschen, dann gibt es bei den Fans von World of Warcraft kein Halten. Gerade das Ende von Shadowlands hatte hier einige neue Optionen geboten, als Brillen endlich Bestandteil des Spiels wurden.

Doch eine Brille hat sich tapfer versteckt und das seit über einem Jahrzehnt. Jetzt haben Spielerinnen und Spieler endlich „Lord Godfreys alte Brille“ gefunden!

Was ist das für ein Gegenstand? Die Rede ist von „Lord Godfreys alte Brille“. Das ist ein Item, das von Spielern schon seit sehr langer Zeit gewünscht wird. Die Brille wird nämlich während der ursprünglichen Gilneas-Intro-Quest von Lord Godfrei getragen und hat ein einzigartiges Modell. Die blauen Brillengläser sind nämlich von außen verspiegelt und lassen damit nicht die Augen des tragenden Charakters erkennen – ganz anders als bisherige Brillen im Spiel.

In den Spieldaten befindet sich „Lord Godfreys alte Brille“ übrigens schon seit dem Patch 4.0 – also dem Jahr 2010, als Cataclysm an den Start ging. Viele Jahre haben Fans spekuliert, wie und wo man die Brille bekommen könnte, doch die Quelle dazu wurde nie ausgemacht.

Wo kann man die Brille finden? Um in den Besitz von „Lord Godfreys alte Brille“ zu bekommen, müsst ihr zuerst die Questreihe zur Rückeroberung von Gilneas abschließen. Das ist nur für Charaktere der Stufe 70 möglich und ihr solltet für diese Mission bereits solide Ausrüstung tragen, da die Feinde doch ein wenig stärker zuschlagen könnten.

Die Questreihe nimmt rund 30 – 60 Minuten in Anspruch, je nach eurer Geschwindigkeit.

Im Anschluss müsst ihr in den Gewässern rund um Gilneas angeln. Dabei scheint es egal zu sein, ob ihr in den Kanälen rund um die Stadt, in den Flüssen, Seen oder am Meer angelt. Solange euer Gebiet noch als „Gilneas“ erkannt wird, könnt ihr euer Glück versuchen.

Angelt irgendwo in Gilneas, etwa rund um die zentrale Stadt.

Irgendwann werdet ihr Lord Godfreys alte Brille an Land ziehen und könnt sie dann sofort eurer Transmog-Sammlung hinzufügen.

Die Brille ist beim Erhalt sofort seelengebunden, ihr könnt sie also nicht verkaufen. Die einzige Option ist das Einlösen in die eigene Transmog-Sammlung.

Wie lange dauert das? Wie oft ihr Angeln müsst, ist natürlich ein wenig vom persönlichen Glück abhängig. Die besonderen Angel-Belohnungen, wie eben auch Lord Godfreys alte Brille, haben eine relative niedrige Wahrscheinlichkeit, um an Land gezogen zu werden. Die meisten berichten allerdings, dass sie die Brille nach rund 100 Versuchen erhalten haben – das ist eine vergleichsweise kurze Zeit für so ein exklusives Transmog.

Wer für die nächsten Tage den perfekten Look sucht, sollte also einen kleinen Angel-Ausflug in Gilneas einplanen.