Die geheime Phase enthält offenbar die Benutzung von Spiegeln. Die spielen in Revendreth und Schloss Nathria eine wichtige Rolle, dienen nämlich als Teleporter. Dataminer haben bereits ein paar Effekte aus den Spieldaten ausgelesen. So gibt es wohl mehrere Phasen, in die Spieler sich aufteilen müssen. Allerdings müssen die Spieler darauf achten, sich in den unterschiedlichen Phasen nicht zu berühren, da das zum sofortigen Tod führt.

Gibt es eine geheime Phase bei Denathrius? Ja. In World of Warcraft kommt es regelmäßig vor, dass der finale Boss eines Raids eine geheime Phase hat, die nur im mythischen Modus verfügbar ist. Diese Phase ist „versteckt“, wird im Regelfall nicht öffentlich getestet und auch im Abenteuerführer gibt es nur schwammige Informationen dazu.

Das lag vor allem aber auch daran, dass die Generäle der Steinlegion noch einige Bugs hatten, die von den Entwicklern live gefixt werden mussten. So waren manche Mechaniken einfach unmöglich zu spielen und sorgten für Schadensspitzen, die einzelne Spieler ohne Chance auf Reaktion direkt aus dem Leben prügelten. Nachdem diese Fehler behoben wurden, fiel der Boss dann noch in derselben Nacht.

In World of Warcraft: Shadowlands läuft gerade das „World First“-Rennen im ersten Raid Schloss Nathria. Nachdem sich gestern mehrere Gilden bei 8/10 Bossen eingefunden hatten, ist die amerikanische Gilde Complexity Limit nun vorangeprescht. Als erste haben sie die Generäle der Steinlegion auf mythisch bezwungen und stehen nun vor dem Endboss – Graf Denathrius.

Die ersten Gilden sind beim Endboss Graf Denathrius in WoW angekommen. Doch wer holt sich den World First Kill des Anführers von Revendreth?

