WoW: Letzte Gelegenheit – nur noch wenige Tage, bis ihr viele Belohnungen nicht mehr bekommen könnt

Ihr habt noch nicht all die coolen Geburtstags-Belohnungen aus World of Warcraft? Jetzt ist die letzte Chance, bevor das Event endet.

In World of Warcraft findet seit einigen Wochen das Event zum 20. Geburtstag des MMORPGs statt. Doch diese Feierlichkeiten neigen sich dem Ende zu und damit verschwinden auch viele Belohnungen, die es vermutlich erst in einigen Jahren wieder abzugreifen gibt.

Bis wann hat man noch Zeit? Das Event endet am 7. Januar 2025 – ihr habt also noch rund 10 Tage Zeit, um euch mit allen Belohnungen einzudecken, die ihr gerne hättet.

Welche Belohnungen sind besonders wichtig? Auch wenn sämtliche Belohnungen kosmetischer Natur sind und es daher kein „Muss“ gibt, sollte man sich die hübschen Belohnungen doch sichern, solange es noch möglich ist. Besonders interessant sind:

Die hochauflösenden Varianten der „Tier 2“-Sets, die es damals im Pechschwingenhort („Black Wing Lair“) gab. Jede Klasse hat ein solches, neues Set spendiert bekommen.

Verschiedene Blizzard-Items, wie etwa einen sichtbaren Ring, Schwert oder Schild.

Die Belohnungen früherer Geburtstags-Events.

Gerade die schicken Tier-Sets machen sich für alle Klassen gut und sinken im Preis. Das erste Set kostet noch 60 Marken, das zweite nur noch 40 und alle weiteren dann lediglich 20 Marken – der Grind nimmt also immer weiter ab.

Kann man jetzt noch alles bekommen? Ja, das ist möglich. Wenn ihr bisher noch gar nichts beim Geburtstags-Event gemacht habt, dann müsst ihr zwar ein bisschen Zeit investieren, aber auch jetzt ist es noch möglich, sämtliche Belohnungen zu erhalten.

Schließt dafür alle großen wöchentlichen Aufgaben, sowohl auf Khaz Algar als auch bei den Feierlichkeiten in Tanaris ab. Danach absolviert ihr noch die verschiedenen Rätsel-Quests, die ihr im großen Zelt in der Mitte annehmen könnt. Die meisten Rätsel-Quests sind vergleichsweise einfach und belohnen noch einmal mit 5 oder 10 Abzeichen pro Questreihe.

Wichtig ist, dass ihr den Wert von 100 gesammelten Bronzedrachenfeierabzeichen erreicht. Denn damit erhaltet ihr einen Erfolg, wodurch ihr wiederum unendlich Marken farmen könnt – etwa durch Zeitwanderungsdungeons. Jeder Dungeon dauert nur zwischen 8 bis 15 Minuten (einige noch schneller), sodass ihr recht schnell Marken farmen könnt – auf all euren Charakteren. Verbindet das ruhig mit dem Leveln von Twinks. So solltet ihr genug Zeit und Marken ansammeln können, um auch jetzt noch alle Belohnungen abzugreifen.

Bedenkt auch, dass ihr überzählige Bronzedrachenfeierabzeichen vor dem Ende des Events noch in Zeitverzerrte Abzeichen umtauschen könnt. So könnt ihr euch von den verschiedenen Händlern für Zeitwanderungen in den kommenden Wochen noch weitere Belohnungen sichern – immerhin haben alle Händler neue Gegenstände im Sortiment, für die ihr viele Zehntausende Abzeichen benötigt.

Auch andere Geschenke könnt ihr gerade abgreifen – denn noch ist das Winterhauchfest!