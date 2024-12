WoW: Vergesst vor lauter „The War Within“ nicht, euer Weihnachtsgeschenk abzuholen

Auch 2024 gibt es in World of Warcraft wieder Weihnachtsgeschenke. Die können für wenige Tage direkt abgeholt werden.

Die besinnliche Weihnachtszeit mit Bescherung wird auch in World of Warcraft gefeiert – in Form des Winterhauch-Festes. Jedes Jahr gibt es dabei neue Geschenke für eure Charaktere, die zumeist in Form von Haustieren oder Spielzeugen in eurer Sammlung landen. Auch in diesem Jahr gibt es neue Geschenke, die ihr euch zeitnah abholen solltet, denn ihr habt nur wenige Tage Zeit.

Erst vor wenigen Tagen gab es in WoW neuen Content, die Sireneninsel:

Was für Geschenke gibt es dieses Jahr? Auch im Jahr 2024 gibt es ein neues Geschenk. Dieses Mal ist es schlicht das „Winterhauchgeschenk“. Darin enthalten sind:

Spielzeug „Kiste des Ver-tretbaren“ („Box of Puntables“).

Das Kampf-Haustier „Gewagtes Geschenk“ („Portentous Present“).

25 Bronzedrachenfeierabzeichen, die ihr beim Jubiläums-Event ausgeben könnt.

Zusätzlich dazu bekommt ihr noch eine Heldentat dafür, dass ihr im Besitz des diesjährigen Geschenkes seid.

Das Spielzeug erschafft eine Kiste, mit der ihr verschiedene Kreaturen beschwören könnt, die ihr dann in bester Frustbewältigung quer durch die Gegend kicken könnt. Das Kampfhaustier teilt das gleiche Modell der Kiste, sodass ihr einen permanenten Begleiter habt – wenn ihr denn wollt, dass eine unheimliche Geschenk-Kiste immerzu hinter euch herhüpft.

Wo kann man die Geschenke abholen? Wo ihr die Geschenke abholen könnt, ist von eurer gewählten Fraktion abhängig.

Horde-Charaktere gehen nach Orgrimmar. Im Tal der Stärke, vor der ehemaligen Hütte des Kriegshäuptlings, findet ihr den großen Winterhauch-Baum mit den Geschenken darunter.

Allianz-Charaktere reisen nach Eisenschmiede. Vor der Bank findet ihr hier Altvater Winter und den dazugehörigen Baum, wo die Geschenke zur Abholung liegen.

Die Geschenke werden in Form von Quests vergeben. Ihr müsst die Quests allerdings lediglich annehmen und abgeben, um das entsprechende Geschenk zu erhalten – mit Aufwand ist das also nicht verbunden.

Wie lange hat man Zeit? Das Winterhauchfest in World of Warcraft dauert noch bis zum 4. Januar 2025 an. Ihr habt also noch knapp 10 Tage Zeit, um euch die verschiedenen Geschenke abzuholen und eurer Sammlung hinzuzufügen.

Falls ihr eher auf Reittiere steht, könnt ihr auf der Sireneninsel gerade ein sehr cooles bekommen.