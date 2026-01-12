WoW Legion Remix: Letzte Chance, sonst wird es richtig teuer

Wer noch nicht alles aus Legion Remix in World of Warcraft hat, sollte sich beeilen. Denn die Preise steigen bald extrem an.

Langsam aber sicher neigt sich World of Warcraft Legion Remix dem Ende entgegen. Am 20. Januar 2026 ist Schluss und die alternative Zeitlinie wird geschlossen – vermutlich für immer. Bis dahin solltet ihr alle Charaktere gelevelt und eure verdiente Bronze ausgegeben haben. Gerade bei den Housing-Gegenständen ist das ratsam. Denn die kann man zwar noch nachträglich kaufen, allerdings werden die Preise exorbitant hoch sein.

Wer jetzt nicht zuschlägt, farmt später viele Stunden

Wie hoch sind die neuen Preise? Die aktuellen Preise im Vergleich zu den neuen Preisen könnt ihr in dieser Tabelle sehen:

Name Kosten Bronze Kosten nach Remix Kleine Kerze der Legion 2.500 50 Verschleierter Argunit, 1.500 Ordensressourcen Große Kerze der Legion 5.000 50 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen Teufelskohlenpfanne der Legion 5.000 50 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen Teufelsfackel der Legion 5.000 50 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen Vertikale Teufelsstahlkette 5.000 50 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen Hängende Teufelsstahlkette 5.000 50 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen Dämonische Aufbewahrungstruhe 5.000 50 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen Teufelsfackel des Eredarlords 5.000 50 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen Foliant der Verderbten 10.000 50 Verschleierter Argunit, 6.000 Ordensressourcen Folterbank der Legion 10.000 50 Verschleierter Argunit, 6.000 Ordensressourcen Hängender Teufelsstahlkäfig 20.000 50 Verschleierter Argunit, 12.000 Ordensressourcen Thron des Vrykulfürsten 20.000 50 Verschleierter Argunit, 12.000 Ordensressourcen Schildwache Mondschwinges Blick 30.000 50 Verschleierter Argunit, 18.000 Ordensressourcen Verderbnisgrube 30.000 50 Verschleierter Argunit, 18.000 Ordensressourcen Holokommunikator der Legion 30.000 50 Verschleierter Argunit, 18.000 Ordensressourcen Teufelsbrunnen 30.000 50 Verschleierter Argunit, 18.000 Ordensressourcen Altar der Verderbten Flammen 30.000 50 Verschleierter Argunit, 18.000 Ordensressourcen

Die Ansage damit ist klar: Wer die Housing-Dekorationen will, sollte sie sich jetzt noch mit Bronze kaufen. Denn Werte von bis zu 18.000 Ordensressourcen sind ein ziemlich dicker Brocken und können gleich mehrere Abende Farm-Arbeit bedeuten. Auch Verschleierter Argunit gibt es nicht in großen Mengen, man kann es allerdings recht simpel auf Argus (und auch nur da!) farmen.

Warum macht Blizzard das so teuer? Die Housing-Belohnungen aus Legion Remix sollen vor allem eine Belohnung für alle sein, die Legion Remix auch gespielt haben. Gleichzeitig will Blizzard aber niemandem die Möglichkeit nehmen, zukünftig auch noch an diese Dekorationen zu gelangen, wenn man die unbedingt für das eigene Haus benötigt. Daher ist der Kompromiss, dass alle Gegenstände noch erhältlich sind, aber eben recht teuer sind.

Ist es zu spät, um noch mit Legion Remix anzufangen? Auch wenn das Event nur noch knapp eine Woche geht, ist es noch nicht zu spät. Wer fokussiert spielt und auf einige Ziele hinarbeitet, kann sich zumindest einen großen Teil der Belohnungen noch verdienen, auch wenn das nun ein wenig stressig wird. Wer allerdings nur eine Handvoll an Gegenständen haben will, kann in den nächsten Tagen noch daran arbeiten und sie einsacken, bevor Legion Remix endet.

Wie man die Dekorationen aus Legion Remix gut ins Housing einbauen kann, kann man etwa an diesem Beispiel eines fiesen Magierturmes sehen.