WoW Legion Remix: Letzte Chance, sonst wird es richtig teuer

MMORPGNews
2 Min. Cortyn 0 Kommentare Lesezeichen
WoW Legion Remix: Letzte Chance, sonst wird es richtig teuer

Wer noch nicht alles aus Legion Remix in World of Warcraft hat, sollte sich beeilen. Denn die Preise steigen bald extrem an.

Langsam aber sicher neigt sich World of Warcraft Legion Remix dem Ende entgegen. Am 20. Januar 2026 ist Schluss und die alternative Zeitlinie wird geschlossen – vermutlich für immer. Bis dahin solltet ihr alle Charaktere gelevelt und eure verdiente Bronze ausgegeben haben. Gerade bei den Housing-Gegenständen ist das ratsam. Denn die kann man zwar noch nachträglich kaufen, allerdings werden die Preise exorbitant hoch sein.

WoW Legion Remix: So läuft die irre Zeitwanderung ab
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen WoW: Spieler baut Dalaran im Housing nach, zeigt eindrucksvoll, was möglich ist Neues Reise-Addon ist Pflicht in WoW, wenn ihr euch manchmal verlauft WoW hat gerade viele Neulinge – der perfekte Moment für den Einstieg Eines der besten WoW-Cinematics werden viele bald zum ersten Mal sehen WoW: Wer alle Housing-Items will, muss knallharte Raids spielen WoW Legion Remix: Letzte Chance, sonst wird es richtig teuer Neues Spiel ehemaliger Blizzard-Entwickler lädt auf Steam zum Test ein, sieht aus wie Diablo als Battle Royale Chefin von Blizzard spricht über die Zukunft, macht Fans des StarCraft-Universums Hoffnung 5 MMORPGs, die ihr 2026 auch dann spielen könnt, wenn ihr nur wenig Zeit habt WoW Midnight soll leichter werden, aber für den besten Loot müsst ihr härtere Dungeons spielen Was hat Xal’atath vor? Ein WoW-Fan meint, es schon zu durchschauen

Wer jetzt nicht zuschlägt, farmt später viele Stunden

Wie hoch sind die neuen Preise? Die aktuellen Preise im Vergleich zu den neuen Preisen könnt ihr in dieser Tabelle sehen:

NameKosten BronzeKosten nach Remix
Kleine Kerze der Legion2.50050 Verschleierter Argunit, 1.500 Ordensressourcen
Große Kerze der Legion5.00050 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen
Teufelskohlenpfanne der Legion5.00050 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen
Teufelsfackel der Legion5.00050 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen
Vertikale Teufelsstahlkette5.00050 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen
Hängende Teufelsstahlkette5.00050 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen
Dämonische Aufbewahrungstruhe5.00050 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen
Teufelsfackel des Eredarlords5.00050 Verschleierter Argunit, 3.000 Ordensressourcen
Foliant der Verderbten10.00050 Verschleierter Argunit, 6.000 Ordensressourcen
Folterbank der Legion10.00050 Verschleierter Argunit, 6.000 Ordensressourcen
Hängender Teufelsstahlkäfig20.00050 Verschleierter Argunit, 12.000 Ordensressourcen
Thron des Vrykulfürsten20.00050 Verschleierter Argunit, 12.000 Ordensressourcen
Schildwache Mondschwinges Blick30.00050 Verschleierter Argunit, 18.000 Ordensressourcen
Verderbnisgrube30.00050 Verschleierter Argunit, 18.000 Ordensressourcen
Holokommunikator der Legion30.00050 Verschleierter Argunit, 18.000 Ordensressourcen
Teufelsbrunnen30.00050 Verschleierter Argunit, 18.000 Ordensressourcen
Altar der Verderbten Flammen30.00050 Verschleierter Argunit, 18.000 Ordensressourcen

Die Ansage damit ist klar: Wer die Housing-Dekorationen will, sollte sie sich jetzt noch mit Bronze kaufen. Denn Werte von bis zu 18.000 Ordensressourcen sind ein ziemlich dicker Brocken und können gleich mehrere Abende Farm-Arbeit bedeuten. Auch Verschleierter Argunit gibt es nicht in großen Mengen, man kann es allerdings recht simpel auf Argus (und auch nur da!) farmen.

Warum macht Blizzard das so teuer? Die Housing-Belohnungen aus Legion Remix sollen vor allem eine Belohnung für alle sein, die Legion Remix auch gespielt haben. Gleichzeitig will Blizzard aber niemandem die Möglichkeit nehmen, zukünftig auch noch an diese Dekorationen zu gelangen, wenn man die unbedingt für das eigene Haus benötigt. Daher ist der Kompromiss, dass alle Gegenstände noch erhältlich sind, aber eben recht teuer sind.

Mehr rund um WoW:
1
Eine der besten Erweiterungen von WoW feiert im Februar ihr Comeback
von Karsten Scholz
2
10 MMORPGs zu beliebten Universen, die vor dem Release eingestellt wurden
von Karsten Scholz
3
5 MMORPGs, die ihr 2026 auch dann spielen könnt, wenn ihr nur wenig Zeit habt
von Karsten Scholz

Ist es zu spät, um noch mit Legion Remix anzufangen? Auch wenn das Event nur noch knapp eine Woche geht, ist es noch nicht zu spät. Wer fokussiert spielt und auf einige Ziele hinarbeitet, kann sich zumindest einen großen Teil der Belohnungen noch verdienen, auch wenn das nun ein wenig stressig wird. Wer allerdings nur eine Handvoll an Gegenständen haben will, kann in den nächsten Tagen noch daran arbeiten und sie einsacken, bevor Legion Remix endet.
Wie man die Dekorationen aus Legion Remix gut ins Housing einbauen kann, kann man etwa an diesem Beispiel eines fiesen Magierturmes sehen.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Warhammer 40k Fulgrim wer ist der imperator titel

10 MMORPGs zu beliebten Universen, die vor dem Release eingestellt wurden

WoW TBC Classic Anniversary Release

Eine der besten Erweiterungen von WoW feiert im Februar ihr Comeback

MMORPG für Casuals

5 MMORPGs, die ihr 2026 auch dann spielen könnt, wenn ihr nur wenig Zeit habt

World of Warcraft 2026 Nr 1 MMORPG

„Es ist 2026 und WoW ist weiterhin das Nummer 1 MMORPG in der Welt?“ – Fans nennen dafür gleich mehrere Gründe

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx